ZOLA ŽELI DA POSETI MILJANU U BOLNICU! Lazar otkrio da bi da vidi Kulićku, ali samo pod JEDNIM USLOVOM!

Miljana Kulić oporavlja se u Kliničkom centru Srbije nakon komplikacija koje su nastale posle operacije želuca i slezine, a iako posete i dalje nisu dozvoljene, njen bivši dečko Lazar Čolić Zola izrazio je želju da ode kod nje

Miljana i Zola imali su više nego burnu vezu koja se završila u petoj sezoni "Zadruge" kada ju je on prevario sa Nevenom Savić. Kulićeva je tada Zoli nanela povrede udarcima u glavu štiklom, a nakon izlasak iz rijalitija upoznala je svog sadašnjeg dečka Nenada Macanovića Bebicu s koji je ponovo ušla u rijaliti tokom kog su oboje diskvalifikovani.

Zola je sada, uprkos lošim odnosima s Miljanom, u emisiji "Narod pita" izrazio želju da je poseti, ali smatra da to ne bi bilo baš dobro za nju:

- Iskreno nisam, nisam čak ni pokušavao da stupim u kontakt sa Miljanom. Smatram da u ovom momentu nije nekako trenutak za to, s obzirom na se situacije koje su se izdešavale. Znate moj odnos sa njenima i u kakvom je ona trenutno stanju, smatram da bi iniciranje kontakta sa njom uznemirilo situaciju. Nije pametno da pokušavam. Ništa ne bi dobro donelo to. Ja sam i javno pružio podršku, evo i ovim putem, želim joj brzi oporavak. Čitao sam da pravi haos zbog cigarete, smatram da joj to ne treba. Ako gleda ovaj video, treba da razmišlja o zdravlju i da se oporavi, a cigarete i druge gluposti, to će doći vremenom. Najbitnije je da ona ozdravi - istakao je Zola.

A na pitanje da li misli da bi Miljana volela da se čuje s njim, a Zola je priznao:

- Nezgodna situacija iskreno. Ja bih sad otišao u posetu kod nje, kad bih znao da bi ona normalno odreagovala sa mnom. Da neće doći do nečeg lošeg. Ali koliko čitam, ne može ni da se ide u posetu kod nje, nekako nisam razmišljao o tome, smatram da ne bi bilo pametno. Ona je osoba koja može da reaguje i ovako i onako. A kad bi odregovala lepo i veselo, bilo bi okej da se ja pojavim. A kad bi odreagovala drugačije, reklo bi se da sam ja inicijator toga. Najbolje da se oporavi, a šta mogu da joj poručim, osim da bude pametna, da sluša doktore, da veruje u sebe i da se moli Bogu. Smatram da će joj Bog dati ponovo šansu za život, jer ipak, ona je to zaslužila - dodao je on.

- Ja pokušavam da zaboravim loše, život je u pitanju, imali smo mi lepih trenutaka. Mnogi me kritikuju što joj pružam podršku, jer me je ona "sahranjivala". U pravu su, ali treba malo ljudskosti pokazati. Ne pružam ja njoj podršku da bih bio bolji čovek - dodao je Zola.

