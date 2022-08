MARKO ĐEDOVIĆ RAZVEZAO JEZIK Dalila ulazi u Zadrugu 6 POD OVIM USLOVIMA, a onda spomenuo Dejana, ali i Kijinu mamu Nadicu! ŠOK!

Marko Đedović poznat je po oštrom jeziku, pa je za Rijaliti otkrio da su se strasti smirile nakon završetka pete sezone, ali da je ostao gorak ukus u ustima kada su pojedine osobe u pitanju i da to neće proći.

Naime, Marko tvrdi da su, prema njegovom mišljenju, najgore osobe Anđelo Ranković i Nikola Grujić Gruja, te da će ih za sve što su učinili u rijalitiju stići božja kazna. - Gruja mi, za razliku od Anđela, nije bio blizak. Ranković i Gruja su poneli titule najgorih osoba rijalitija jer su se predstavljali kao fini i vaspitani, a zapravo su pokazali koliko nisko mogu da padnu, te šta su u stanju da učine zbog popularnosti. Dotakli su dno dna. Gruja nije nikakav pevač - rekao je Đedović i nastavio:

- Ne zna ništa, samo zna da je*e i vara. Mada, ni to ne zna da radi kako treba, ali je za kaznu božju zbog onog što je uradio porodici, supruzi, deci. Ni Anđelo ništa nije bolji niti će bolje proći. On je samo prividno fin, vaspitan, ali je emotivno uništio devojku koja se zaljubila u njega. Iskoristio je Sandru zarad sopstvene koristi. Čak mi je Dejan bio bolji sa Sandrom Rešić, u tom prijateljskom odnosu, od Anđela. Dragojević je bio iskren i povredio je, ovaj je bio još gori, lagao je - rekao je Đedović.

Bio si jedina osoba koja je, dobar deo rijalitija, balansirala između Dragojevića, kako ti je to pošlo za rukom?

- Bio sam jedina osoba koja je u svim trenucima bila dobra i s Dalilom i s Dejanom, ostali su se delili zbog naroda, straha ili nekih ličnih razloga. Ubeđen sam da je kod njih postojao dogovor koji se u nekom momentu oteo kontroli. Oboje su hteli da se igraju, ali je ta igra otišla predaleko. Zato su se toliko štitili i nisu iznosili informacije jedno o drugom na početku. Onda kad su videli da je vrag odneo šalu i da od pomirenja nema ništa, tad je krenuo haos. Oni nisu osobe koje bi ostale u rijalitiju do kraja, a da nešto epohalno ne urade, tako je bilo i u prošlom rijalitiju, iz kojeg su pobegli.

Kako komentarišeš to što je Dalila u jednom momentu imala veći broj pratilaca na Instagramu od Dejana?

- Dalilu svako drugačije doživljava, ona je najgora po sebe, to je dokazala nekoliko puta. Neki su je doživeli kao žrtvu, neki sažaljevali jer jedina nije imala posetu bližnjih u finalu, a sad, vidim, živi na visokoj nozi, pa otud i ti silni pratioci. Dejan je, s druge strane, pobedio zahvaljujući narodu, a naš narod voli sve što je najgore. Ipak, njegova pobeda se ogleda u tome što se vratio porodici i kući. Pratioci se menjaju iz sata u sat, na kraju krajeva, mogu i da se kupe.

Da li ćemo, prema tvom mišljenju, gledati Dragojeviće u "Zadruzi 6"?

- Dalila će verovatno ući ponovo za neki veći honorar. Ona će u narodu ostati upamćena kao neko ko je uradio šta je uradio. Kupiće još neki automobil i to je to. Dejan, s obzirom na to da je pobedio, mislim da nema nameru da ulazi ponovo. Koliko sam čuo, oboje imaju dosta kazni, pa im na kraju neće ostati mnogo para. Jedina koja je nastavila da živi kao i pre rijalitija je Nadica Zeljković, ona je nosila tacnu i pre i sad i živi normalan život.

Marko Đedović osvrnuo se na pomirenje Viktorije Mitrović i Marka Osmakčića, čije zajedničke slike šokiraju javnost nakon skandaloznog lažiranja smrti njegovog oca, te njenog pokajanja zbog izvršenog abortusa.

- Marko, kakav god da je, nije mi bio odvratan. Devojke poput Viki opraštaju takve stvari, psovke, one prelaze preko svega, tu su one bile krive, a ne on. Ako je Viki bila spremna da mu pređe preko priče da će joj je*ati maloletnu ćerku i posle toga da legne s njim dok im Era peva, onda je najveći problem u njoj. Njoj, definitivno, nema pomoći, ona je beznadežan slučaj. Devojka nije normalna i treba da se leči - tvrdi Đedović.

Marko Đedović nije štedeo Filipa Cara ni dok su zajedno bili u "Zadruzi 5", te je nastavio u istom tempu i nakon rijalitija. Sad je Cara, zbog novonastalog odnosa s Dalilom Dragojević, nazvao kompleksašem.

- Od odnosa između Dalile i Cara nakon izlaska mi se povraća. Zbog onog što je Dejanu uradila, Filipu sam rekao da ustane i da joj se posere u usta dok spava. S njegove strane, to bi mi bilo opravdano. Međutim, Car i dalje ima nekontrolisane emocije prema njoj, to je zapravo takmičenje kompleksa između njih dvoje. Oboje imaju emocije, ali nisu inteligentni, tako da je moguće pomirenje, ali i raskid - tvrdi Marko.

