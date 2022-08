MILJANA KULIĆ SE KONAČNO SMIRILA: Više ne divlja i ne napada LEKARE, evo šta se dogodilo! DOBILA JE ŠTO JE TRAŽILA

Miljana Kulić danima je pravila haos u Urgentnom centru, čije osoblje joj ne dozvoljava da zapali cigaretu, a navodno je išla toliko daleko da je pretila da će da se baci kroz prozor ukoliko joj ne ispune tu želju.

Medicinska sestra, koja je želela da ostane anonimna, otkriva kako se Miljana ponaša u bolnici, ali i koje je sve probleme pravila, ne samo osoblju već i drugim pacijentima.

Kada su lekari shvatili da zbog Miljane celo odeljenje intenzivne nege trpi, odlučili su da je premeste na sedmi sprat, gde i sada boravi u zasebnoj sobi.

- Čitala sam da je Marija izjavila da je Miljana prebačena zbog toga što nije mogla da gleda pacijente dok je bila na intenzivnoj nezi i da je to za nju predstavljalo šok, ali to nije istina. Verovatno je ženu bilo sramota da kaže istinu, pa je to izjavila. Miljana je prebačena jer ljudi nisu mogli da žive od nje i sada se nalazi u zasebnoj jedinici, gde prima i terapiju koju joj je prepisao psihijatar. Uglavnom spava, a kada se probudi, samo traži majku i cigarete - priča izvor.

- Kada joj kolege kažu da nema cigareta, počne da plače, da viče, da traži otpusnu listu, da ucenjuje, drugim rečima, ponaša se kao da nikada nije ni izašla iz rijalitija. Mislim da su kolege iz Kliničkog centra u Nišu odahnule kada je ona otišla za Beograd.

Kako mediji saznaju, Miljana je uspela da dođe do elektronskih cigareta, koje joj je dala osoba koja se našla u bolnici sa njom.

- Kad je dobila elektronske cigarete konačno se smirila. Eto, makar na neki način da zadovolji svoju veliku želju. Krišom od osoblja ih koristi, a svi su primetili promenu u njenom ponašanju - navodi izvor.

