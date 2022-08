DALILA NA APARATIMA! Dejan prozvao bivšu, otkrio da li je uzeo sve što mu pripada iz Šepka, a evo kako je Huso PROVOCIRAO Gorana!

Pobednik "Zadruga 5" Dejan Dragojević progovorio je o odlasku u Šepak kod oca Dalile Dragojević.

- Tvoj odlazak u Šepak, sa ocem si išao i to maskiran? - upitala je Ivana.

- Prvi put sa ocem na jutrenje. Ja sam se maskirao da me ne bi sačekali mediji, ja sam sve zabeležio. Nisam dozvolio da se slikam, pa sam stavio masku. Nisam hteo da dođe informacija da sam tu, ja sam skinuo to kada sam predavao dokumenta, ali ovako sam nosio da me niko ne prepozna. Moj otac je pokupio sve što je trebalo da pokupi, i dao sve što treba. Ostavio je Tedija, ne znam šta je bilo između njega i Huse, ali je bilo provokacija. Moj tata je vozio taj auto do kuće i sada će da ide na prodaju - rekao je Dejan.

foto: Printscreen/Pink

- Bilo je provokacija, kakvih? - upitala je Ivana-

- Bilo je snimanje, njen otac je snimio kao Tedija, a onda je podigao da snimi mog oca, mada moj otac je 'dingospo', nije dozvolio da se isprovocira. Taj auto moram da prodam, jer je ostao dug za telefon, što sam uzeo, taj telefon mora da se plati, ja ga ne koristim, koristi ga druga strana i platiću te stvari. Ostalo me ne zanima, ja ne tražim da iko plati to, ja ću platiti. Sve što je na mom imenu, ja ću uzeti i platiti sve što treba - rekao je Dejan, pa dodao:

foto: Printscreen/Pink

- Ne bi bilo kako treba da sam otišao u kuću, to bi bilo iskorišćeno u medijima, ja to ne želim, ne želim da se bavim tim stvarim i ne želim da se priče lome na mojim leđima. Što se tiče Tedija, pas kao pas, on misli da je čovek, jede lubenicu sa tatom, a žao mi je bio zbog tate, jer se vezao za njega, ali morali smo da ga vratimo jer je druga strana pravila priču. Mom tati su rekli da dođe po njega posle par dana, jer su mu rekli da nema ko da ga čuva. Ko je tražio psa, dobio ga je - rekao je Dejan.

- Šta će biti sa stvarima? - upitala je Ivana.

- Te stvari ću pokloniti nekome ko nema, meni nisu potrebne. Mogu ja da nosim šta želim, Dalila na aparatima - rekao je Dejan.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

00:26 Ovako se Dejan Dragojević spremao za put u Gornji Šepak