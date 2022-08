EVO ŠTA SE DEŠAVA IZA ZATVORENIH VRATA U VETERNIKU Dejan Dragojević otkrio u kakvom je odnosu sa porodicom, nije bio ni svestan...

Dejan Dragojević nije bio u dobriom odnosima sa članovima porodice pet godina, a sada je svemu tome kraj.

Po izlasku iz rijalitija on se vratio u porodični dom, a sada je u emisiji "Narod pita" otkrio kako se slaže sa njima.

- Sa vama je Maja. Pozdrav za Dekija, nešeg pobednika. Hoću da kažem da je Deki oličenje dobrote, čestitosti. Blago tvojoj majci koja te takvog rodila. Ja sam uživala gledajući te sa Aleks. Prvo šta uradim kada ustanem je to da pogledam šta vi radite. Mnogo ste slatki. Imam pitanje, sećaš se kada ti je Aleks govorila da se opustiš i da se ne brineš i da te napolju čekaju lepe stvari? Kako ti sada ide? - upitala je gledateljka.

foto: Printscreen/Pink

- Da, sećam se. Nisam bio svestan ali me stvarno sačekalo sve lepo napolju. Samog sebe iznerviram ali napolju me je sve lepo sačekalo. Dolazi mi familija iz Amerike. Pre neku noć je bila puna kuća, sve me je lepo sačekalo. Da mi je neko dao papir, da napišem šta će da mi se desi, ja ovo ne bih napisalo. Sačekalo me je ono što mi na um ne bi palo - rekao je Dejan.

- Mnogo sam srećna što sam se uključila večeras. Ja cenim ljubav, emociju i iskrenost - rekla je gledateljka.

- Svesna si koliko ljudi zovu da komentarišu tebe. Deki je večeras sam, tako da imate priliku da ga pitate šta želite - rekla je Ivana.

Bonus video:

00:26 Ovako se Dejan Dragojević spremao za put u Gornji Šepak