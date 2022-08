TU SE VIŠE NE ZNA KO JE SA KIM: Janjuš dao svoj sud o ljubavnom TROUGLU, pa priznao šta misli o Subotićki!

Bivši košarkaš Marko Janjušević Janjuš šokirao je domaću javnost kada je u "Zadruzi 3" ozvaničio ljubavnu vezu sa starletom Majom Marinković, s kojom je svakodnevno imao intimne odnose naočigled milionskog auditorijuma, a da stvar bude gora u to vreme bio je u braku sa suprugom Enom.

Marko je sada komentarisao ljubavni trougao između Maje, Pece i Aleksandre, te je naveo da ga to uopšte nije začudilo što je preotela supruga najboljoj drugarici.

- Pa što se mene tiče, te veze su meni sasvim normalne, s obzirom na to šta se sve izdešavalo u "Zadruzi". Ja sam se jedno jutro probudio, video sam neke slike što se nje tiče, i iskreno meni su oni prelep spoj iskustva i mladostii. Lepo mi izgledaju, i ako je to njihova sreća nema potrebe da im to neko kvari. Žao mi je malo Aleksandre, ona me je baš napadala u rijalitiju, branila je drugaricu, nazivala me svakakvim imenima. Mislio sam da su dobre drugarice.

- Oni me stvarno ne zanimaju, ne bavim se njima. Dosta sam učestvovao i ja u tim bolesnim situacijama, i shvatio sam da su to stvarno bolesne situacije, i kad se jedna završi odmah druga dođe, i dok traje "Zadruga" dolaziće sve bolesnije situacije. Tu se više se ne zna ko je sa kim, sve se izmešalo.

