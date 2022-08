BOLNA ISPOVEST MINE VRBAŠKI: OCA sam isterala iz kuće, nije bio tu kada je trebalo! A sa Mensurom se LEČILI OD ZAVISNOSTI

Mina Vrbaški, bivša učesnica Zadruge, otkako se pojavila u javnosti kao maloletnica koja se dopisivala sa Šakom Polumentom, intrigira svojom pojavom, a njen život je put zanimljivosti.

Minina velika ljubav je bio Mensur Ajdarpašić. Njihova turbulentna veza bila je takva i u Zadruzi, ali i u stvarnom svetu. Iako su se voleli, nisu uspeli da svoju ljubav održe, a kako Mina navodi u to su bili umešani mnogi ljudi.

foto: Nenad Kostić

"Bilo je mnogo lepih trenutaka, mnogo ružnih. Ali ne bih sebi ovo ponovo dopustila. Znam koliko je on propatio, znam koliko sam ja. Koliko sam propala u fizičkom smislu, koliko je on postao psihički labilniji. Mi smo bili zavisni, pa smo se od zavisnosti lečili. On se lečio od ovog odnosa, ali i ja. Išla sam kod psihijatra, tražila sam pomoć jer je bio previše posesivan odnos, turbulentan. Njegova podržka mene ne voli, oni su mnogo uticali na naš odnos. Da nije bilo njih naša veza bi trajala", rekla je Mina za "Espreso".

Pevačica je prokomentarisala i njegovu novu vezu sa Milicom Veselinović.

"Mislim da je on u tu vezu ušao iz inata. On konstantno govori o meni. Kako sam ga ja više volela, kako sam ja ovo, kako sam ja ono. Mislim da veza Milice i Mensura nije prava. On kao čovek je dobar, ne mogu da grešim dušu. Ali sa njim treba znati. Ja sam prema njemu postala apsolutno ravnodušna", izjavila je bivša zadrugarka.

Zadrugarkina najveća podrška su mama Ivana i brat Boris. Javnost zna da je odrasla bez oca, ali uz neizmernu ljubav majke. Otkrila je u kakvom su trenutno odnosu, budući da Mina nikada nije komentarisala svog oca u medijima.

"Ja nisam sa njim ni u kakvom kontaktu. Kad je trebalo da se dođe do neke istine, nije moglo. Sada me ne interesuje da li je on tu. Da je on trebao da mi bude otac on bi bio uz mene od kako sam se rodila,a ne da mi se pojavljuje kad ne treba. Kada je baka preminula ja sam mu se javila i tražila da dođe, ali smo ušli u neku raspravu i ja sam ga izbacila iz kuće. Jer ne može neko da dođe u moju kuću da mi se dernja", ispričala je Mina jednom prilikom.

kurir.rs

Bonus video:

00:15 Mina Vrbaški smuvala Mensurovog druga