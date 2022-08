PRVO OGLAŠAVANJE KARAMUJIĆA KOJI TVRDI DA LEČI KURANOM! Dragojevići su dolazili kod mene, Dalila je još uticajem MRAČNIH SILA...

Mehmedaliju Karamujića bračni par Dragojević posetio je svojevremeno u selu Maoča kod Brčkog, u Bosni i Hercegovini. Karamujić je, kako je ispričao, završio teologiju u Sarajevu, ima tridesetogodišnje iskustvo, a na konkretno pitanje šta radi, kaže da vrši "lečenje Kuranom".

Zbog toga su ga svojevremeno posetili Dalila i Dejan, kojem je zahvalan što je, kako kaže, na pravi način preneo ono što on radi.

- Čuo sam da ste me često pominjali u "Zadruzi". Hvala Dejanu i svima koji su na pozitivan način prezentovali moj dugogodišnji rad. Opet, s druge strane, nije u redu da se na račun nečije muke, nečijeg problema, da se pominju privatne, intimne stvari, koje bi trebalo da ostanu u krugu porodice, a ne da idu u etar, u javnost. Dejanu ništa ne zameram, on je pričao kako jeste i kako zaista treba. Ne bih ni ja možda mogao bolje prezentovati sve to, od onoga kako je on to uradio - počinje Karamujić pričui dodaje da se zbog toga što su ga pominjali Dalila i Dejan nije susreo sa neprijatnostima.

Dalila i Dejan su mu se svojevremeno obratili za pomoć, a na pitanje kako je došlo do susreta, Karamujić objašnjava:

- Uvek savetujem ljudima - idite kod lekara, uradite sve nalaze. Ako je kod lekara sve u redu, onda dođite kod mene na jedan tretman, jedan test, da vidimo da li je problem neke onozemaljske prirode ili nešto drugo. Muslimanu nije dozvoljeno da živi u mestu gde nema lekara. Dakle, kažem svima da urade sve nalaze, pa ako je tamo sve u redu, a i dalje imaju simptome koji ukazuju na prisustvo nečega natprirodnog, nekog drugog sveta, što utiče na psihu i poigrava se sa njom, e tu prestaje priča o medicini, već se priča o medicini Kurana. Trideset godina radim ovaj posao, svakoj osobi koja ima problem želim da iz toga izađe kao pobednik. Nisu svi ljudi na isti način mentalno jaki da se sa svim tim izbore - govori Karamujić, a na pitanje zbog čega su konkretno Dragojevići došli, na kakve su se probleme požalili, kaže:

foto: Printscreen

- Uvek ljudi dolaze zbog iste stvari, pa i Dalila i Dejan - ako se ustanovi da nije medicinski problem... Mi puno ne pričamo, već radimo. Postoji kodeks ponašanja, oni su mi rekli svoj problem, ali to su privatne, intimne stvari i ja se držim toga. Svaka osoba, koja ima određene poremećaje, simptome i pokazatelje da nešto nije u redu, nama se povere i mi mu pomognemo. Izneli su probleme koje ne želim da delim s javnosti - govori on.

Pitali smo ga da li je tada uspeo da pomogne Dalili.

- Postoji samo jedan način da to saznate, stanete ponovo i testirate se, isto kao kad radite test na koronu. Ne kažem da Dalila treba opet da dođe kod mene, neka ide kod nekog u koga ima poverenja. Verujte mi, ja sam joj tada pomogao. Mi smo prva pomoć, ukažemo pomoć i kažemo da se pridržavaju nekih stvari, da biste se sačuvali. Ljudi se više puta i od korone razboljevaju, pa je tako i ovde moguće - ako osoba ne prihvati, niti se pridržava normi ponašanja koje vera propisuje, naravno da će ponovo doći pod uticaj tih sila.

Karamujić je upućen u dešavanja u "Zadruzi", koja se tiču bračnog para Dragojević.

- Nisam sudija, postoji samo jedan koji će svima nama suditi. Naše je da tim ljudima koji traže pomoć - pomognemo. Do osobe je, individualno, da li će se pridržavati određenih normi. Ono što su uradili tamo, izneli svoje probleme, nije za pohvalu, a pogotovo privatne stvari koje su izneli na račun bračnog para. To nije trebalo da rade, ali ljudi možda željni publiciteta, u želji da osvoje nagradu, ponašaju se kako nije u redu sa moralnim i drugim normama - priča Karamujić, a na pitanje da li smatra da je Dalila ponovo pod uticajem "mračnih sila", uzmu li se u obzir pojedini njeni postupci u "Zadruzi", Karamujić kaže:

- Vrlo je moguće da je Dalila ponovo pod uticajem tih mračnih sila, ali mi smo profesionalci koji se tim poslom bave 30 godina i uvek kažemo - dođite na kontrolu, proverite da li toga ima ili ne. Savetujem svakom čoveku da proveri, da se testira, da se uveri sam da li nečega ima ili ne. To je nešto što je prisutno oko nas ili u nama, vrlo je jednostavno da saznate imate li to kod sebe ili ne. Kada me pitate šta je "to", ukoliko čitate religijske knjige, to neko zove duhovima, vragovima, šejtanima - radi se o istim stvarima. Na kraju razgovora za Pink.rs, Karamujić je priznao da se kod njega "lečio" i Dejan, koji je inače u "Zadruzi" govorio da je u Maoču vodio Dalilu, jer je njoj bila potrebna pomoć.

foto: Printscreen/Instagram

- Vreme će pokazati da li se Dalila popravila. Naše ponašanje najbolje govori o nama, pustimo da naša dela o nama govore. Meni dođu neki ljudi, kažu:"Mi nismo vaše vere, možete li vi nas primiti?". Pita li neka druga grupa koje ste vi vere, boje kože ili nacije? Ako u ljudima postoji žar, mi smo tu da raspršimo, da pozitivnu osobinu kod čoveka pospešimo, da njemu bude bolje i da se posle lečenja i tretmana koje imaju kod nas na njegovom ponašanju, kao što je to i sam dečko kojeg ste pomenuli, pokazao pozitivnu stranu, jer je to čovek koji nije musliman. Pihvatio je to, lečio se i ispričao na način na koji bih možda ja ispričao - priznao je Karamujić.

