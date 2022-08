TO SU ČISTI I PROVERENI LJUDI: Dejan Dragojević progovorio o Karamujiću i ISTERIVANJU đavola, otkrio do sada NEPOZNATE detalje!

Aleksandra Nikolić i Dejan Dragojević otputovali su u Egipat, a neposredno pred odmor oni su progovorili o pritisku javnosti koji je, kako priznaju, veliki.

- Postoji dosta ljudi koji nam priđu. Negativni komentari me pogode, ali njih ima manje. Shvatila sam da je interesantno ljudima šta radim, pomirila sam se sa tom činjenicom, sad je do mene da li ću da se opterećujem - rekla je Aleks.Ja uvek radim nešto što se ne očekuje, diktiram tempo što se svega tiče, to mogu. Turiram malo. Lakše mi je kad smo izašli, imam celi svet u svojim rukama. Kad odem u emisiju komentarišem, ne ogovaram ljude po storijima- rekla je Aleksandra, a onda se Dejan nadovezao.

-Ja sam neko ko je pobedio. Osvojio sam pobedu, a koliko samo ljudi hoće da uđe u taj projekat. Ne treba da ulazim sa svima u raspravu, pazim na sve - rekao je Dejan o ljudima koji vode medijski rat sa njim.

Juče se oglasio Mehmedalija Karamujić, kod koga je Dejan vodio Dalilu, kako bi "isterao đavola" iz nje, a Dragojević je pričao i o ovome.

- To su čisti i provereni ljudi, žao mi je što sam spomenuo neke stvari. Pričao sam već o tim stvarima, nema potrebe ponovo. Nadam se da ih nisam izložio negativnom medijskom komentarisanju. Ja nisam bio na lečenju, bio sam sa strane - zaključio je Dragojević.

