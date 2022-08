NIJE MOGAO VIŠE DA ĆUTI: Filip Car brutalno isprozivao Dalilu OVOM izjavom, niko nije ni slutio da ima ovakvo mišljenje o njoj!

Lazar Čolić Zola je u sukobu otkrio da se čuo sa bivšom devojkom, Miljanom Kulić, kako bi je pitao kako je i da li joj je nešto potrebno, ali nakon negodovanja njene majke, zapretio je i poslao detalje razgovora u vidu prepiski i video snimaka.

Naime, mišljenja su podeljena, a sada se oglasio i Zolin prijatelj, Filip Car, koji je dao svoj sud.

- Zola i Miljana su imali neku takozvanu bolesnu ljubav, to su te zadrugarske rijaliti ljubavi koje nisu normalne i nemaju dobar epilog. Ako se na vreme ne izleče i odmah po izlasku ne završavaju, mogu vrlo lako postati patološke. Oni su se iz godine u godinu upuštali u neki novi odnos koji nije za njih. Ne samo Miljana, nego ni Zola u tom odnosu nije bio svoj, nekako se sav promeni dok je sa njom. Oni su obostrano, jedno drugom bili najveća ljubav. Miljani je draže da je pet puta pozove Zola, nego da je Beboni odvede na Ajfelov toranj. Samo da Zola želi, ona bi ih sve đuture prodala i otišla sa njim, to je činjenica i to smo više puta gledali u rijalitiju. Nadam se da će se opametiti oboje, skloniti jedno od drugog i da će ta kompletna agonija napokon da stane! - rekao je on, a mnogi su u ovoj izjavi konstatovali i da je aludirao na svoju ljubav sa Dalilom budući da su odmah prekinuli nakon izlaska iz rijalitija.

Podsetimo, Marija Kulić juče je gostovala u ''Novom jutru'' kod Jovane Jeremić i otkrila sve o Miljaninom zdravstvenom stanju, a u večernjim satima bila je gost Ivane Šopić u emisiji sa Nenadom Macanovićem Bebicom, gde se suočila sa mišljenjem publike, ali i Lazarem Čolićem Zolom, koji se javio uživo u program, te je došlo do prepucavanja.

