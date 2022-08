EVO KO JE NOVI DEČKO DALILE DRAGOJEVIĆ: Ima vozni park, privatan biznis, MOĆNIK IZ SENKE koji starletu voda po LUKS destinacijama

Drugoplasirana zadrugarka Dalila Dragojević otkrila je nove detalje o dečku, kojeg je u javnosti predstavila pod imenom Gringo.

Iako ga strogo čuva u tajnosti, Dragojevićka je ispričala čime se bavi, kao i da ima svoj vozni park i da poseduje dva skupocena automobila.

- Ništa nije otkriveno, sve dok ja ne budem to želela. Da li sam zaljubljena, ne bih o tome, ja sam srećna, to je najvažnije! Nisu pogodili još ništa! - govori Dalila.

foto: Printscreen/ Tiktok

- Iskoristila da odem do Hrvatske, videla sam da imam i tamo verne fanove, nisu fanove, nego je podrška tamo nečija, ali opet nisu uspeli, ja sam toliko pametna i inteligentna da zamenim pravog sa lažnim, on ne želi da se medijski eksponira. Nije došao ovde zbog vas! Krenula sam sa njegovim autom, dok nije pukla guma! On ima dva automobila! Ima privatan biznis, nije bitno, nećemo o tome, on ne želi da se eksponira, pokazala sam ruku, nogu, sat i glas i patike!

kurir.rs/republika.rs