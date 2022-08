DEJAN JE I DALJE DALILIN BIVŠI MUŽ, A PREZIME NIKAD NEĆU PROMENITI: Dragojevićka se zainatila, a evo šta mu još OPASNO zamera

Bivša rijaliti učesnica Dalila Dragojević otkrila je zbog čega neće promeniti prezime bivšeg muža.

Ona je otkrila da planira Dejanu da tera inat do kraja života.

- Sve dok sve to potencirate, to će biti tako. Vi svi to potencirate, dosta emisija je bilo u kojima sam ja bila tema. Informisana sam da je on rekao da ja teram inat, ako tako misli, onda ću se inatiti ceo život. Da li me moja podrška ili bilo ko pita za prezime, ja ću govoriti da ga neću promeniti. Ja radim ono što osećam, niko me ne finansira, živim za sebe, uživam u životu, imam nekog ko mi znači. Ne želim da komentarišem druge ljude - kazala je Dalila.

foto: Printscreen/Narod pita

- Smatraš li da je Dejanovo ponašanje prema Husi u redu? - pitala je gledateljka.

- Smatram da nije ispao korektan. Za mene kažu da sam dno dna, a da je on baš ispao dno dna. Iskoristio je jutjub da bi zabeležio odlazak tamo. Moja majka i moj otac nisu zaslužili to. Moj otac je bio većinu vremena na njegovoj strani i posle svega što je rekao, bio je moj otac tu da ga prihvati. Dejan je izjavio da nije imao potrebu i da ga moj otac ne zanima, to je njegov obraz. Ja kad sam pozvala da vidim Tedija, ja sam pozdravila Gorana na najlepši mogući način, iako je imao jednu jako ružnu reč. Dolazi do toga da se on krije pod maskom, kape, naočare, zbog čega? - priča Dalila, pa nastavlja:

foto: Nemanja Nikolić

- Dobila sam informaciju da će prodati automobil zato što je dužan za moj telefon. Ja sam taj telefon dobila od njega za rođendan, za taj dug od hiljadu evra. Automobil ne košta hiljadu evra, nego je to sažaljenje da mu fanovi plate dug. Onaj telefon koji on ima, kupila sam mu ja za rođendan, ali ne na pretplatu. Traženje načina kao uzeo da bi vratio dug. Otišao je, uzeo telefon i poklonio mi za rođendan. Ostalo je da se otplati možda nekih 500 evra kad smo ulazili u "Zadrugu". Nemam ja šta da kažem, mene to ne zanima. Ti pošalješ oca da ide sa Tedijem po onom suncu i vrućini - dodala je Dragojevićka.

foto: Printscreen/Premijera - Vikend Specijal

- Da li pratiš njegov rad i šta se dešava oko njega? - pitao je gledalac.

- Ne pratim ga direktno, pošalju mi. Uvek je to negde bazirano, njegovo mišljenje na osnovu mene. I dalje sam ja glavna tema kod njega u životu, i dalje je on Dalilin bivši muž. Za mene je on itekako visoko poleteo, a to da li će nisko sleteti i kakav će pad biti, u to ne ulazim. Nisam neko ko se bavi na Instagramu rijaltijem - rekla je Dragojevićka.

