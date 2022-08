MARIJA ME ZVALA DA ME PITA ŠTA ĆE BITI S MILJANOM: Vesna Rivas otkrila detalje razgovora s Kulićkom, RASKRINKALA i Dalilinu vezu!

Vesna Rivas se osvrnula na slučaj Miljane Kulić koja je zamalo umrla nakon operacije želuca.

Popularna pevačica i rijaliti učesnica Vesna Rivas prorekla je Miljani Kulić mnoge teške situacije, ali i ovu poslednju u kojoj je nakon operacije želuca umalo izgubila život.

- Zvala me je pre neki dan, ali ja sam žurila. Znate šta je problem, Miljana kada me je zvala između tih njenih ulazaka, izlazaka u rijaliti znala je da me posluša i bila je dobra, ako ništa bar jedan određen period. Kada god je pravila neke sulude stvari nije me zvala, kao što me nije zvala pre nego što je išla na ovu operaciju jer joj ja ne bih savetovala da to uradi. Ova operacija što je ona uradila iziskuje šest meseci stroge discipline koju Miljana nema. Marija zvala da me pita šta će biti, ja sam joj rekla izvinjavam se stvarno nemam vremena, biće dobro preživeće, čićemo se žurim - rekla je Vesna, a onda se potom osvrnula na Dalilu i njenog novog dečka:

- On je njen sponzor, plaća joj provod, izlaske. One devojke koje se trude u rijalitiju da budu ribe, one se trude iz razloga da bi bile primećene, da bi ih bogati biznismeni ili sinovi bogatih biznismena primetili - istakla je Rivasova, a onda se potom osvrnula na glasine o Dalilinoj navodnoj umešanosti u crnu magiju:

- Ko se mača lati od mača i strada. Na Dalilu ne deluje magija na nju deluje zla kob. Ona u svom rodnom kodu ima devetku i četvorku. Došla je da završi misliju iz prošlog života, a uz to da kanališe trojku koju isto ima u kodu a ona je sedmica, odnosno da odradi na pozitivno stvaralački, da odradi karmu što je otišlo na destrukciju. Mislim da ona nije pod magijom, ona je utočište demončićima, mislim da nije žrtva te magije.

