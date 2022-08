DALILU DRAGOJEVIĆ TUŽI BIVŠA KUMA! Gordana prolazi kroz pakao: Bojim je se, NAPRAVIĆE PROBLEM MOM SUPRUGU, ona je spremna na SVE!

Bivša kuma Dalile Dragojević, Gordana Vasić, otkrila je da planira da tuži bivšu zadrugarku zbog otkrivanja ličnih podataka na televiziji.

Gordana nije ni slutila da će joj se zbog bivše zadrugarke odmor pretvoriti u pravi pakao.

- Nisam htela da se završi ovako, ali naše kumstvo će morati da se okonča na sudu. Ja sam trenutno na odmoru u Vrnjačkoj Banji, došla sam na Filmski festival, ali mi je zbog Dalile preseo odmor - započela je Gordana, pa otkrila šta se desilo:

foto: Marina Lopičić

- Za vreme mog uključenja u emisiji, Dalila je od nekoga dobila moj broj telefona. Zatim je počela da ga čita i pročitala sve do poslednje dve cifre i pitala: "Da pročitam i poslednja dva broja? Šta misliš? Je l' da ih pročitam?", ja sam joj odgovorila: "Slobodno, hajde, kaži i ta dva pa da te tužim odmah". Ona se nasmejala i rekla: "Hajde, neću" i tada kreće moja katastrofa. Isto kao što je njoj prosleđen moj privatni broj telefona, tako je prosleđen i drugima. Pretpostavljam da je ona glavni krivac za to, da ga je ona prosledila. Ja od tada dobijam pozive, poruke, nemam mira. Sedela sam u restoranu i dobila poziv od osobe koja se pravila da je mentalno poremećena. Uznemiravaju me non-stop, smeju se u slušalicu, grokću, ismevaju me, vulgarni su. Preseo mi je odmor, zbog toga ću je tužiti!

Gordana se nakon uznemiravajućih poziva čula sa Markom Đedovićem, koji joj je dao savet.

foto: Printscreen/Narod pita

- Sa Đedović se često čujem. On je upućen u celu priču i posavetovao me je da je tužim. Rekao mi je da se za to treba obratiti sudu. Ovo zaista jeste vid nasilja, uznemiravanja. Dalila hoće da napravi problem i meni i mom suprugu. Htela je i da mi uništi posao i karijeru, zato se bojim, jer znam da je spremna na sve - priznala je ona i dodala:

- Mogu ja da se nosim sa njom, ali ne i da igram prljavo, a ona je prljavi igrač i grozna osoba. Jednom prilikom je prokomentarisala: "Kuma želi preko mene u rijaliti". Bila sam ja pozvivana da uđem, ali nisam želela, ni sada ne želim u "Zadrugu 6".

Tokom rasprave u emisiji uživo, umešala se i Marijana Zonjić, a potom su stigle i preteće poruke od Osmana Karića.

- Marijana je običan prilepak. Prvo je bila Stanijin, a sada Dalilin, traži minut slave. Umešala se u Dalilinu i moju raspravu, a kada sam joj rekla da bi joj bilo pametnije da gleda svoje dvorište, jer svi i dalje pričaju o njenom druženju sa Stefanom Karićem u delu koji nije pokriven kamerama, Dalili je stigla poruka od Osmana koju je i pročitala. Izvređao me je, napisao da treba da idem kod Krleta (bivši zadrugar) na njegovu farmu kokošaka, obučem dres Zvezdare i da tamo budem očerupana. Pošto je to već pretnja, postoji mogućnost da tužim i njega.

foto: Printscreen/Instagram

Dalila Dragojević tvrdila je da je laž da joj je kuma udelila kovertu sa novcem.

- Dejan i sam rekao da je koverat dat, kao i da nije bio tanak, već pun novca. Imam i dokaz. Imam fotografiju na kojoj ona sedi na kauču kao da nisam tu, a kada sam izvadila tu kovetru, skočila je da me izgrli, izljubi i slika se sa mnog - rekla je kuma Gordana.

Na kraju razgovora, Gordana je otkrila svoje planove:

- Ja sam i dalje na odmoru, kada se vratim planiram da unajmim advokata pa da vidim kako ću i šta ću dalje.

Kurir.rs/Informer

Bonus video:

00:11 Marijana Zonjić rekla da je Dalila trudna