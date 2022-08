VIKTORIJA SE NAKON ZADRUGE BORI ZA STARATELJSTVO NAD ĆERKOM! Mitrovićeva na SUDU, bivši muž podneo TUŽBU!

Viktorijin bivši suprug je pre par meseci izjavio da će je tužiti i pokušati da joj oduzme starateljstvo nad detetom, Mitrovićeva je sada odlučila da progovori o ovoj bolnoj temi.

Viktorija je priznala da ju je učešće u popularnom rijalitiju puno koštalo, jer nije bila sa svojim detetom.

- Učešće u "Zadruzi" me je puno koštalo jer nisam provodila dete sa svojim detetom. Na sudu sam sa bivšim suprugom, želi da preuzme starateljstvo. Sudim se za svoje dete kojem sam ja staratelj... Ročište je početkom septembra. Nemam strah da će on dobiti starateljstvo nad detetom. On je zaboravio da sam ja učestvovala i bila angažovana za rijaliti program, tako da to može da se formuliše kako god. Mislim da mu to neće puno dobro doneti, a naravno da će dete ostati kod mene. Spremna sam na bitku i znam protiv koga se borim, znam kako mogu da dobijem ovu bitku - rekla je bivša zadrugarka, pa dodala:

- Nisam mu davala da viđa dete jer nije plaćao alimentaciju dve godine. Kad god je tražio da čuva dete uvek se svelo da petlja sa mnom, da me moli da se pomirimo i tada sam videla da njegov dolazak uopšte nema svhu i da nije u pitanju dete - rekla nam je Viktorija.

- Mislim da sve ovo radi iz inata, zato što on dobro zna da on nije u stanju da čuva dete jer znam kakav je on. Igra igrice, ne znam šta je proradilo u njemu, verovatno hoće da uđe u rijaliti - zaključila je Viktorija Mitrović za Informer, a šta je još rekla saznajte u videu na početku teksta.

