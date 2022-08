BIO SAM LOŠ PREMA NJOJ! Stefan Karić priznao svoje GREŠKE prema Jovani, a ovo je kap koja je prelila čašu!

Bivši zadrugar Stefan Karić otkrio je da su on i Jovana Ljubisavljević raskinuli. S obzirom na to da su važili za jedan od najskladnijih parova, ova vest je šokirala javnost, a Stefan je otkrio šta je glavni razlog raskida i dodao da i on ima svoje greške.

- Nisam ispunio njena očekivanja. Ja sam prolupao po izlasku iz rijalitija. Bežao sam od ljudi i nje, hteo sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš - ispričao je Stefan, pa dodao da ga je Jovana uhvatila da se dopisuje s drugom devojkom, što je činio iz hira, ali da to nije razlog raskida.

- Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala.

foto: Nemanja Nikolić

Karić je posle emisije završio u kafani u kojoj je pio do zore i poručivao srceparajuće pesme, a neke od njih je, po svemu sudeći, posvetio sada već bivšoj devojci Jovani.

Tako na jednom od snimaka iz kafane Karić u zanosu peva stihove hita "Moje bivše žene" Darka Lazića: "Da se menjam sada ne ide".

Osman se nada pomirenju.

Nakon što je sve iznenadila vest o Jovaninom i Stefanovom raskidu oglasio se i njegov otac, koji je progovorio o krahu ove ljubavi i rekao da je iznenađen tom informacijom, kao i da se nada pomirenju. Podsećanja radi, Jovana je tokom Stefanovog boravka u rijalitiju živela kod njega s njegovim ocem i maćehom, koji su je na sva usta hvalili.

kurir.rs/informer

Bonus video:

03:09 SKANDAL! Dečko se popeo na konstrukciju bine na koncertu Dragane Mirković