EKSKLUZIVNO! PECA VIJAGRA ŠUTNUO MAJU MARINKOVIĆ! Drama u Budvi, on pokupio kofere i vratio se u Srbiju, evo šta je RAZLOG

Predrag Raspopović Peca ostavio je Maju Marinković, ekskluzivno saznaje Kurir. Njihova turbulentna veza nakon brojnih uspona i padova se nakon dva meseca završila.

Prema našim saznanjima, bivši partner Aleksandre Subotić, s kojom ima dete, rešio je da stavi tačku na vezu s njenom doskorašnjom najboljom drugaricom jer nije mogao da toleriše starletine nagle promene raspoloženja, izlive besa i ljubomore. Njih dvoje su već zbog njenog ponašanja imali krizu u vezi, a sada je definitivno kraj. To za Kurir potvrđuje Pecin blizak prijatelj kojem se poverio.

foto: Printscreen/Instagram, Shutterstock

- To je to, Pecu je prošla Maja. Očekivano. Kao što ga je prošla Aleksandra, tako ga je prošla i njena drugarica. Jeste mi drug, ali čovek voli žene, a neće da toleriše njihove gluposti, neprijatne situacije, izlive besa, histerije. Peca jeste slab na nežniji pol i one koje su atraktivne i poznate, međutim, kad ga naljute, to je kraj - priča naš izvor.

Prema njegovim rečima, do raskida je došlo na primorju, i Marinkovićeva je to teško podnela.

- Ako ne grešim i ako sam ga dobro razumeo, ona je ostala dole, a on se vratio u Srbiju. Nije joj bilo svejedno, jer je bila uverena da će da ga prođe posle sat-dva nakon zustre svađe. Ovoga puta nije tako. Znam da joj nije svejedno jer je pored njega uživala kao bubreg u loju, ali da je umela da se ponaša, sve bi bilo drugačije - dodao je izvor za Kurir.

kurir.rs

Bonus video:

10:45 Maja Marinković dala izjavu u policiji