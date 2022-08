KLAO KOKOŠKE I SLAO IH DEVOJKAMA NA KUĆNU ADRESU?! Isplivala BIZARNA prošlost bivšeg zadrugara, svi se plaše da baca VRADŽBINE

Bivši rijaliti učesnik Đole Kralj izneo je detalje iz prošlosti koji su šokirali mnoge.

Naime, šuška se da je Đole pravio skandale u Veterniku i to na veoma bizaran način.

foto: Printscreen/Zadruga

- Đole moram da te pitam, čuo sam da si u Veterniku pravio skandale. Zbog čega si klao kokoške i slao to na adresu devojaka? - pitao je voditelj.

- Kod Dalile na obuku? Ne znam da se bavi ona tim. Ja sam zaista u šoku. Moji roditelji dok su bili živi, bavili su se time. Mi smo imali to kad ugine, mi to bacimo. Ja sam to onako zafrljačio, pa gde to padne. Bio sam dete, nisam bacio na nečiji prag. Imali smo toliko pilića, pa smo bacali na sve strane - rekao je Đole Kralj.

foto: Printscreen/Zadruga

- Kažu mi tvoje drugarice da si nosio u kutiji te piliće i nosio ih na tuđi prag. Meni ovo liči na vradžbinu. Nadam se da Dragojevići nisu od toga pravili giros - rekao je voditelj.

- Moji su se bavili time pre 20 godina. Normalno je da ako ugine pile, da se to baci. Bilo je dosta i gladnih, davali smo mnogo i mi smo jedna velikodušna porodica - rekao je Đole.

Kurir.rs

