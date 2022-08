MARKO SE HVALIO TUĐOM KUĆOM KAO SVOJOM! ŠOK TVRDNJE PRIJATELJA: Osmakčić laže gde stigne, kuća mu liči NA ŠTALU! FOTO

Marko Osmakčić se polovinom juna na svojim društvenim mrežama pohvalio navodno novom luksuznom kućom koju gradi u Švajcarskoj. Kako je tada istakao u svojoj objavi na Tik Toku, kuća koju je snimao je njegov novi dom.

- Nova kuća! Moj dom, Švajcarska - napisao je on, a na osnovu video snimka, mnogi su komentarisali da su kuća, dvorište i pogled savršeni, ali su se i zapitali, otkud Marku toliki novac, s obzirom da je dužan da Pinku plati veliku odštetu zbog načina na koji je izašao iz rijalitija.

Ipak, kako Kurir saznaje, i ova vest o novoj kući je samo jedna u nizu laži bivšeg zadrugara. Naime, kuća koju je objavio na svojim mrežama uopšte nije u njegovom vlasništvu i nije je kupio, jer su on i njegova porodica u dugovima do guše - i to ponajviše zbog kazne od 50.000 evra koje je zbog lažiranja smrti njegovog oca Franja, on dužan da isplati produkciji.

Realnost je ipak totalno drugačija, a mi vam otkrivamo i kako kuća Osmakčića u Švajcarskoj zaista i izgleda, što nam je ispričao jedan od njegovih prijatelja.

- Svi mi koji poznajemo Marka ovde u Švajcarskoj, znamo da on laže gde stigne. Ona kuća koju je slikao nije uopšte njegova. On onakvu kuću ne da ne može sebi da priušti, nego o njoj može samo da sanja. Istina je da njegov otac Franjo i on žive u jednoj staroj kući na periferiji jednog malog mesta. To je daleko skromnije od onoga što on pokušava da prikaže u javnosti. Oni žive u jednoj staroj, trošnoj kući koja se vodi na Franja. To se može videti i na osnovu prezimena na poštanskom sandučetu. Njegova prava kuća iskreno liči na štalu, kada se gleda s prednje strane. Kirije u Švajcarskoj su skupe, čudi me i da su za toliko uspeli da uštede. Ova kazna iz Zadruge će ih tek dokusuriti - završava naš izvor, koji nam je i poslao snimke kuće Osmakčića u Švajcarskoj, koje su osvanule na jednoj društvenoj mreži, a koje zaista pokazuju da je njihov dom daleko od luksuznog kakvim ga je Marko predstavio svojim pratiocima.

