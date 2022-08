KONAČNO PROGOVORIO: Oglasio se Marko nakon navoda o trudnoći i priznao: MOJI RODITELJI VIKI NIKAD NEĆE PRIHVATITI!

Turbulentna ljubavna veza Marka Osmakčića i Viktorije Mitrović mesecima je bila jedna od glavnih tema javnosti. Nakon što je saznao da je Viki trudna, Markov otac Franjo lažirao je sopstvenu smrt kako bi sina izvukao iz rijalitija.

Međutim, njihova ljubavna priča dobila je novi zaplet kada je Viktorija objavila da je ponovo u drugom stanju, a sada je Marko progovorio o prinovi, odnosu sa Viki, kao i reakciji svoje porodice koja nikada nije želela Mitrovićevu za snajku.

- Vesti o Viktorijinoj trudnoći primio sam dok sam bio na putu, preko 1.000 kilometara udaljen od Srbije. Čuo sam se nakratko s njom, trenutno smo u korektnim odnosima, ali sve detalje o njenoj trudnoći znaću kada budem došao u Beograd. Iskreno, ne mogu reći da sam u šoku, ali još uvek nemam formirano mišljenje o celokupnoj situaciji. Ne želim da prenaglim s reakcijom kao prošlog puta - rekao je Marko, koji je istakao da više ne želi da vrši pritisak na Viktoriju da abortira.

- Ona je uradila test koji je pokazao da je trudna, ali još uvek ne znam koliko je to pouzdana informacija. Moram da sačekam da dođem u Srbiju, da popričam s njom, da ona obavi sve preglede kako bismo bili sigurni da je zaista trudna i da je test dobro pokazao. Još uvek ništa ne znam provereno. Ako se ispostavi da je zaista tako, neka bude kako ona želi. Neću vršiti pritisak da po svaku cenu abortira. Ukoliko želi da rodi, neka rodi, ja ću dete priznati - rekao je iskreno Marko, koji je potom otkrio kako je njegova porodica reagovala na vesti o dolasku prinove.

- Iskren da budem, nisam puno s porodicom pričao o tome jer nisam imao vremena. Nakon rijalitija su se mnoge stvari promenile, oguglao sam na neke situacije. Možda je suđeno da na ovaj način dobijem dete, i to s Viktorijom. Možda ne treba da nađem neku devojku koja će se svideti komšijama i prijateljima, koja je smerna i poštena i da čekam da mi ona rodi dvoje dece. Kako bude, biće - zaključio je Osmakčić.

Podsetimo, nedavno je Viktorija otkrila da je Marka uhvatila u hotelskoj sobi s Marijanom Zonjić, a tada je istakla da se on njoj svetio za grešku koju je ona prethodno napravila.

- Mislim da me Viktorija nije prevarila, provocirala me je i želela je da ja pomislim da je bila s nekim. Zato sam ja uradio to što sam uradio - rekao je Marko.

Moja porodica nikad neće Viki prihvatiti

- Familija, prijatelji i moja okolina nikada ne bi prihvatili moj i Viktorijin odnos. Ne mogu da joj oproste sve što je uradila - rekao je on tada.

