JA SAM JEDINKA I UNIKAT! Iva Grgurić u velikom intervjuu progovorila o učešću u Zadruzi 3, pa oplela po Filipu Đukiću: ON JE DETE!

Početak šeste sezone rijaliti progama "Zadruge" počinje uskoro, a sada se oglasila i nekadašnja pobednica.

Niame, pobednica treće sezone "Zadruge", Iva Grgurić, intervjuu sumirala je svoje učešće u rijalitiju, otkrila da li se kaje zbog nečega, pa imala poruku za buduće takmičare.

foto: Printscreen/Instagram

Koje su osnovne razlike između tebe i ostalih pobednika Zadruge?

- Ja se nisam iskazala kao neko ko je bio nemoralan, pravio probleme i vređao druge učesnike. Iskazala sam se po svojoj nekoj iskrenosti jer takva jesam i mislim da je to baš razlog zašto sam osvojila prvo mesto i srca mnogih gledalaca.

Kad se osvrneš na svoje učešće, šta bi promenila?

- Apsolutno ništa.

Da li bi možda prećutala tešku životnu priču koju si iznela unutra?

foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da ne bih jer mislim da je to ključan razlog zbog kog sam pobedila osim moje iskrenosti i harizme i onog šta ja zapravo jesam. Sve se dešava sa razlogom, rekla bih opet jer se ja ne libim. U životu se dešava mnogo toga i iz te lekcije naučiš. Mnogi su mogli iz te moje lekcije nešto da nauče, poistovete se i prevaziđu tu neku traumu koju sam ja imala.

Dosta učesnika je posle tebe prošlo kroz rijaliti, da li ima neko sa kim se poistovećuješ?

- Apsolutno ne, jer sam ja jedinka i unikat. Nema niko ko mi može biti idol ili emntor za rijaliti učešće. Gledam samo sebe da napredujem. Ne samo fizički nego i mentalno.

foto: Printscreen/Instagram

Da li ima neko od učesnika ko te je razočarao? Možda neko sa kim si se družila i očekivala da ćete nastaviti i napolju?

- Pa kako da ti kažem... Niko me nije mogao razočarati. Šta znam, ja inače sa svojim bivšima ostanem u kontaktu zato što mislim da je to zdrav odnos. Opet ste imali emociju i neku vrstu ljubavnog odnosa, ali imala sam amlo više očekivanja od na primer Filipa. On mi je u Zadruzi delovao da je okej ali ne žalim sad toliko za to, ali opet imali smo neku interakciju, komunikaciju i dobar odnos. Opet, nas dvoje imamo totalno dva različita puta, drugačije ciljeve i pogled na svet.

foto: Printscreen/Instagram

Koje su glavne razlike između vas dvoje?

- On je još ostao dete zarobljeno u telu čoveka. Ne verujem da će ikad da poraste.

Da li misliš da postoji šansa da vam se putevi ponovo spoje ako sazri, kako ti kažeš?

- Ne, ne, ne, prosto nismo na istoj intelektualnoj razini.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

00:15 Iva Grgurić diže tegove kao od šale!