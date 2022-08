ANA SPASOJEVIĆ ULAZI U ZADRUGU 6! Odmah urnisala budućeg zadrugara: Maltretirao je i TUKAO bivšu, on je MONSTRUM!

Učesnica "Zadruge 6" biće i Ana Spasojević, koja je domaćoj javnosti postala poznata u prethodnoj, petoj sezoni rijalitija.

Ona je tik pred ulazak otvoreno progovorila o svom odnosu sa Dejanom Dragojevićem, aktuelnim pobednikom.

- Javio mi se Dejan posle emisije! Doduše, ne direktno, nego na TikTok-u, rekao mi je:"Alo, ne mafijaj"! Rekao mi je da uzmem sočiva od Adaktara, da bih mogla bolje da gledam zadrugare. Nisam se svađala sa njim, nisam završila kao Sandra Rešić, kao Marko Đedović... Da sam očekivala da će da se javi, da popijemo kafu, popričamo - to jesam, stvarno - priznala je Ana, koja je već ušla u klinč sa Strahinjom Trajkovskim, sa kojim će u Beloj kući živeti zajedno, od 9. septembra.

foto: Printscreen/Narod pita

- Sramota me je da dajem na značaju nebitnim ljudima, on samog sebe ne zna, leteće za dva dana. Ulazi sa pričom:"Ja sam baja", svi koji tako uđu, lete za dva dana. Rekao je da imam velika usta... Mogu da progutam sve ono što ja želim i hoću. A on... Rekao je da je natprosečno inteligentan. Ima klinačke fore iz sedmog razreda. Hoće da napravi nešto, verovatno su ga sve odj*bale, ne shvata da nije bitan i da neće biti bitan. I na TikToku kad me je cimao... Imam informacije o njemu, javila mi se njegova bivša devojka. Bivšu je maltretirao, tukao, ja to ne tvrdim, to mi je njegova devojka pričala. Na sudu je sa njim. On je monstrum, nasilnik - bez dlake na jeziku rekla je Ana.

Kurir.rs/Pink.rs

Bonus video:

01:13 Drama u Egiptu, Dejan Dragojević otkrio razlog