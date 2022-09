MATORA SE GADNO OGREŠILA, VIDELA SAM SE SA CAREM, A ONA JE NAJLOJALNIJI PRIJATELJ: MC Aleks razvezala jezik o zadrugarima!

Bivša zadrugarka Sandra Bajić, poznatija kao MC Aleks otkrila je detalje raskida Jovane Tomić Matore i njene sada već bivše devojke Zorane.

Ona se dotakla i odnosa Filipa Cara i Deniz Dejm.

Kako znaš za raskid Matore i Zorane?

- Čula sam se neki dan sa Anom, pa mi je ona sve ispričala. Nema ona sreće, negde je gadno zaje*ala, negde se gadno ogrešila i neka malo poradi na svojoj auri kako bi to promenila.

foto: Printscreen/Narod pita

Da li misliš da je Zorana nju uspela da iskoristi za marketing, jer ne znam da li si čula, Zorana je već bila u vezi koju nije javno eksponirala?

- Videla sam to, to mi je bilo čudno, ali i jadno. Matora je pričala da sam je ja iskorišćavala kako u životu tako i u rijalitiju, a onda se desi ovo. Šta li misli da sam joj ja poslala Zoranu?!

Da li bi pozvala Matoru da je utešiš, prijateljski naravno?

- Ha,ha,ha.. Nisam ja devojka za utehu.

foto: Ana Paunković, Damir Dervišagić

Isplivao je snimak orgija Deniz Dejm, a Filip Car se našao na tom snimku?

- Deniz je liberalna, a za Cara pa vi mene zezate... Nisam to ispratila, ali s obzirom da je Mina snimala spot, i ja sam bila pozvana, ali se izvinjavam što nisam bila. Verovatno su se našli posle toga, ja nisam videla, a on je pokazao da je jako transparentan, mislim muškarac je voli on te stvari.

Da li ti se on možda javljao nakon raskida sa Dalilom, Majom?

- Sreli smo se jednom u klubu, pozdravili se i to je to. Mi smo skroz okej, nije mi se nikada udvarao, a jako je korektan. Trabalo je da idem u Poreč i u Split i Rjeku, koja je blizu njegovog mesta ali nismo se videli. Ja njega gotivim i on je jako zanimljiv, a njega ljudi vole.

foto: Ana Paunković, Nenad Kostić

Videla si se sa Milicom, da li je ona pokušavala da nađe Mensura?

- Videle smo se u Crnoj Gori i bilo mi je prelepo, ja nju jako volim, ali ona nije pokušavala da nađe Mensura, mogu da kažem da Milica nije pokušavala da stupi u kontakt sa njim, ali njegovi baš bliski ljudi su dolazili do nje. Ona je jaka, i dosta lojalna kao prijatelj i partner.

Kurir.rs/Pink.rs

