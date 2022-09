UDATA GLUMICA ULAZI U ZADRUGU 6! Otkrila da ći će PREVARITI muža u rijalitiju, a onda progovorila o PROSTITUCIJI u svetu GLUME!

Gluma Jovana Korbar će se uskoro useliti u Belu kuću. Kako je sama istakla, u "Zadrugu" ulazi kao srećno udata žena.

Tom prilikom progovorila je o izazovima na koje može da "naleti" u toku samog učešća.

Spekulisalo se u medijima da si izjavila da imaš informacije da je u glumi zastupljena prostitucija. Hajde nam razreši prvo tu misteriju.

- Pa, ne. To su bili samo naslovi, ja to tako nisam izjavila. Pitanje je bilo: "Da li postoji?", ja sam rekla, možda sam se ja pogrešno izrazila, "Verujem da postoji", a htela sam da kažem da zaista ne znam da li postoji, da možda postoji, kao što svuda postoji. Ne bi me ništa iznenadilo, ja nisam neko ko može nešto da tvrdi, niti imam bilo kakve pouzdane informacije - rekla je Jovana na samom početku.

Zanima nas, postoji li tračak šanse da se nešto dogodi, da bi ti učinila javnu prevaru?

- Ne, ne postoji (smeh) - rekla je ona.

Dejan i Dalila su ušli u "Zadrugu 5" kao skladni bračni par, voleli su se, a kada je nju srce odvelo drugom čoveku, ona je njemu i otišla. Da li misliš da može i tebi isto to da se dogodi?

- Ne, ja sam sigurna u naš brak, u našu ljubav, tako da ne. Ne bih tako nešto dozvolila sebi i da imam nešto pred kamerama, da nešto izvodim. Mislim, gledaju me roditelji, gleda me suprug - odgovorila je ona kao iz topa.

Misliš li možda da će on tebe prevariti napolju?

- Mislim da neće, otkud ja znam, ja mogu samo za sebe da tvrdim i da pričam u svoje ime - rekla je ona.

Kako ćeš mu ostati verna, ipak je deset meseci dug period?

- Pa, lepo (smeh). Misleći na njega (smeh)

Da li se dešavalo ranije, u vašem braku, da li ste imali problema?

- U svakom braku ima problema, to su bile neke sitne razmirice, koje se lako reše... Bilo je milion nekih situacija i iz njih smo izašli jači nego ikada... (smeh) Čekam odobrenje. Evo, na primer, bili smo duži vremenski period razdvojeni kad sam radila na kruzeru, tako da jesmo neki duži vremenski period bili razdvojeni, dolazilo do toga da pomislimo da se rastanemo

Šta je to što vas je ipak pored svega toga održalo?

- Shvatili smo da ne možemo jedno bez drugog...Ja čvrsto verujem da će sve to biti kako treba - zaključila je Jovana.

