ZORICI MARKOVIĆ PORODICA REŠIĆ SLALA PRETEĆE PORUKE? Pevačica se uključila u emisiju i razvezala jezik! Evo šta kaže Sandra

Pevačica Zorica Marković uključila se u emisiju gde je gost bila njena koleginica i zadrugarka Sandra Rešić.

Zorica je priznala da su joj stizale pretnje od porodice Rešićeve.

- Ja sad kad je krenulo, samo do kraja. Nije mi bilo stalo da me neko spominje ili bilo šta. To što su stizale poruke, da, pričali smo o tome. Stizalo mi je od nje ili od njene majke, sa telefona od njenog očuha, rečeno mi je direktno iz Kruševca. Kad god sam došla u "Zadrugu" kao gost, ne mogu da se raspravljam, nego pevam. Sandra je vrlo iskrena i to stoji. Rekla sam da joj ne stoji kada nije ona. Bila si hiljadu puta i u četvorci i u petici neko ko nisi ti. To je moje mišljenje. Mišljenje da je bio peh sa Anđelom, vrlo čudan odnos tebe i Cara, vrlo čudan odnos tebe i Dalile. Ti si ostavila dobar utisak, to ti čestitam, u smislu da nisi bila nemoralna, ali sve tvoje emocije koje ti čitam sa lica, vezano za Dejana, možeš drugima sakriti, meni ne - počela je Zorica.

- Ti misliš da sam ja bila zaljubljena u Dejana - pitala je Sandra.

- Dobro sad aludiram, kažem direktno. Rečeno je da je krenulo to od lisica, iz očiju ti se čita sada - rekla je Zorica, pa ponovo počela o porukama:

- Zna i ona to dobro, ja sam to i zaboravila. Za mene je to prošlost. Pričale smo o tome, ali sam ja to zaboravila i precrtala. Da mi nije spomenut moj sin, onako preteće, ja bih prijavila i policiji... Ja sam stalno Iliji nosila pljeskavice i burek kad god ostane pred školu, pa je bila poruka: "Nemoj da mu to bude zadnja pljeskavica".

- Jao Zorice, to smo rešili. Ja nikad nikome u životu nisam poslala morbidnu poruku. Mislila sam da smo to rešile, ali baš zato što sam te pominjala sa te pozitivne strane. Tada, kada sam ja bila u najgorem mogućem periodu svog života, ti si meni pomogla i ja to nikada nisam zaboravila. Nije mi jasan momenat, zašto opet neki animozitet prema meni, u prvom pozivu? - rekla je Sandra.

- Rekla sam da je to za mene bilo foliranje - rekla je Zorica.

