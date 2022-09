"MOLILA SAM SVECE DA JOJ POMOGNU" Potresna ispovest Marija Kulić o ćerkinom zdravstvenom stanju, spomenula i njen ulazak u Zadrugu

Marija Kulić uključila se u emisiju uživo i progovorila o zdravstvenom stanju ćerke Miljane koja se borila za život.

- Kako je Miljana? - pitao je reporter.

- Šta bi me i pitao? Imam priliku da kažem svima koji se intresuju za Miljanino stanje, hvala Bogu dobro je. Dva puta sam oečkivala i bio je dogovor da izađe, ali se to vrlo brzo iskomplikuje. Ima još četiri dana da prima ovu grupu antibiotika, pa onda bez terapije, a hemokultura je bila sterilna. Najbolji lekari na svetu su uz Miljanu. Bez obzira što je njoj težak boravak, ali neće da je puste dok hemokultura poslednja ne bude sterilna kao i rošla. Neka ostane ovako ili neka bude još bolje, samo da se ne kvari - rekla je Marija na samom početku.

foto: Printscreen/Premijera

- Šta ona kaže, šta je zanima, šta pita? - pitao je Nemanja.

- Obično spava da joj brže prođe vreme, jedva čeka da izađe iz bolnice. Obraduje se kad čuje da sam na tv-u, jedva čeka da me vidi. Srećna je, juče me pozove: "Mama isfeniraj se i našminkaj se", rekoh kome je do šminke Miljana, ima da vežem kosu. Zlatna je, presrećna sam, opet ja kažem, kad god me pozovete, ne daj Bože u ekstremnim slučajevima, kao kad sam obećala Jovani kad smo stigli u Urgentni kada nisam otišla. Naiđe period kada se njoj pogoršavalo stanje, pa mi nije ni emisije ni do intervjua. Čim je ovako malo bolje, odmah sam i ja neuporedivo bolje. Deset puta dnevno kad se čujemo, dva puta je vidim kroz staklo, to su mi učinili doktori. Tako kroz staklo popričamo po 15 minuta, bez kontakta. Proćiće i tih 10 dana koliko je ostalo

- Koji Vam je dan bio najteži? Koliko Vam je bilo teško kao majci? - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Najteži mi je bio 30.juli, Ognjena Marija je bila. Kada je doktor rekao da je hitno trebala da bude prebačena, ali je stanje bilo komplikovano, te da ne bi stigla. Hitno je prebačena na reanimaciju. Stizale su mi informacije na svaka tri sata. Ta dva dana nikom da se ne dese niti da se meni nikada ne ponove. Ja sam prema Miljani posebno osetljiva iz nekih posebnih razloga, ona je isto osetljiva na mene. Gledala sam u jednu tačku dok je trajala operacija, molila sam sve svece da joj daju moć i da dobro prođe operacija. Bilo mi je jako teško i kad su je prevezli i kad sam je videla. Kad sam se čula sa doktorkom, ona mi je mnogo pomogla i rekla mi je da se nada da će da Miljana izađe pre nego što se ona vrati sa odmora, to je bilo pre 10-ak dana. Prva dva dana je bila plašljiva, ali se vremenom stabilizovala. Ono što me najviše nervira i izluđuje, kad god se čujemo, ono što me pita: "Je l' ću ja da ozdravim dok ne počne Zadruga". Ma dete, kakva "Zadruga", rekla je Marija u emisiji "Premijera Vikend specijal".

- Da li ste se čuli sa medicinskim osobljem klinike u kojoj ste bili - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Ne spominjem ih, nemoj ni ti da ih spominješ. Nisam jođ uvek čista, ne znam ni da li su oni krivi, ne znam. Ona je lepo prošla na carskom rezu, na operaciji skočnog zgloba. Neko prođe kao Miljana, neko bolje, a neko gore nego Miljana. Apsolutno ne želim da se vraćam na to šta je bilo, bitno mi je da se izvuče. Bude li mi rekla da želi da nadogradi kosu ili bilo šta, ne! Apsolutno! Ljudi su mi rekli da je mnogo dobro što je operisala želudac, neće moći u životu da dobije šećer, povišen holesterol i visok krvni pritisak. Neće da ima opterećenje na zglobove, da otiče...Od kako joj je izvađena slezina, mora da menja način života. 20 dana je pila samo vodu, sada samo jede bebeće kašice. 20 kilograma je oslabila. Imala je 120 kilograma kad smo otišli u Tursku, sada 100. Onaj način života koji je živela pre operacije želuca je bio katastrofalan. Toliko je jela nezdravu hranu, danu, noću, nenormalno. Onda se nije kretala, uglavnom leži, spava. Svi ti faktori koji se spoje su doveli do komplikacije koje su se desile posle operacije

- Spekulisalo se o tome kakvo je njeno psihičko zdravlje. Šta Vi kažete na to? - pitao je Nemanja.

foto: Printscreen/Premijera

- Bila je uplašena da li će da joj pomognu i samim tim što je toliko udaljena. Nije se nadala da ćemo mi da dođemo. Nekako sam psihički mirnija, a bila je nestrpljiva, vremenom se, kad su dozvolili i neke navike koje ona ima, uz dogovor sa psihijatrom da i sebe zadovolji na taj način, bila je kako treba

- Kako je Siniša - pitao je Nemanja.

- On je došao pre tri dana, doveo ga je Nenad. Ana ima neke obaveze u Nišu, očekujem da će do srede da dođu. Depresivan je, čuje se sa Miljanom preko vide poziva. Vezan je on za sve i za mene, Miljanu, Tijanu i Anu, svi mu nedostaju. On (Siniša) ne zna kao ja da bude borac, nego se povuče, potone. Kako je čuo da je bolje i on se digao, nasmeje se, ali inače je do pre četiri dana bio katastrofa.

foto: Printscreen/Premijera

- Rekli ste da biste voleli da se Nenad i Miljana ne svađaju. Je l' ona svesna kolika je njihova ljubav - pitao je Nemanja.

- Svesna je, kaže nam par puta: "Je l' vi spavate?". Mi je slažemo da ćemo da spavamo, a mi premišljamo i mudrujemo, kao da mi odavde možemo da pomogne. Ne možeš da budeš miran dok ona ne izađe. Čim spomenem nekoga sa Pinka, Miljana se oduševi. Dobrodošli ste kad Miljana bude izašla, pričaćete o njenim dogodovštinama iz bolnice (smeh)

