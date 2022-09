DALILA PRIZNALA DA JE ZALJUBLJENA! Na gala proslavi rođendana se obratila bivšem mužu Dejanu Dragojeviću i žestoko ga POTKAČILA!

Dalila Dragojević danas proslavlja svoj 29. rođendan u jednoj vili sa bazenom u Maloj Moštanici.

Slavljenica Dalila otkrila je sve detalje rođendanskog slavlja pred premijernim kamerama, pokazala vilu u kojoj se slavi, priznala je i kada će stići njena jača polovina, a imala je poruku i za bivšeg muža Dejana Dragojevića, s kojim bi danas slavila godišnjicu braka!

- Ne smem da otkirjem kakve želje imam. Neka to ostane za mene. Zaljubljena jesam. Rođendan se danas slavi zbog nekih mojih prijatelja koji su danas stigli iz inistranstva. Tako da to nije zbog godišnjce, ali možemo i to da slavimo. Slavim rođendana dva, što bi se reklo - jedan kad se rodila, jedan kad se tebe oslobodila, šalim se malo - rekla je Dalila i dodala:

- Sve je urađeno kako sam ja želela. Imamo bend i di-džeja. Do ranih jutarnjih sati ćemo slaviti. Dečko se posle pojavljuje, ne može sada kada su tu mediji. Pripremio mi je vatromet posle 12 sati i bila je neka tortica koja je mogla u tom mometu da se kupi. Kupio mi je divne poklone, rekla sam mu da mi to donese kad bude dolazio. Kupio mi je nepšto po mom ukusu. Jeste me iznenadio, nisam očekivala to. Nisam mogla da zamislim da ću ovako da slavim 29. zbog svega što mi se izdešavalo. Jedva čekam da krene muzika i da se opustimo. Stigao je i meda, ženski meda - rekla je Dalila, a onda uvela reportera Nemanju Vujičića u vilu kako bi mu pokazala unutrašnjost, kao i slavljeničku tortu.

- Najavilu su kišu, pa smo se ipak smestili ovde unutra. Nikad se ne zna, možda se okupamo i u đakuziju. Crno-zlatno je dres kod, ja sam u zlatnoj haljinici da se malo razlikujem - rekla je bivša zadrugarka i dodala:

- Ljubavi imam, tako da neću želeti drugu ljubav, za sada. Zajedno smo, bili smo mi i u tom periodu zajedno, ali nisam želela da se izjašnjavam. Ne bih o satu... Bitno da je meni lepo i to je to - rekla je Dragojevićka u emisiji "Premijera Vikend specijal", a onda se osvrnula na bivšeg supruga Dejana:

- Rekao je da je morao da otplati dugove, da su to dugovi za telefon koji je on meni uzeo za 27. rođendan. Ti dugovi koje je prikazao 90 i nešto hiljada, automobil toliko ne košta, malo je skuplji. Nadam se da će taj novac da uloži u pomoć nekome... Verujem da će nekome pomoći, jer on voli da deli s drugima - poručila je slavljenica.

