ŽESTOKA SVAĐA FILIPA I DALILE U EMISIJI UŽIVO! Car izneo sve u javnost: VRATI PARE KOJE SI UZELA, Dragojevićka zapenila od BESA!

Dalila Dragojević srela oči u oči sa još uvek zakonitim mužem Dejanom Dragojevićem i bivšim ljubavnikom Filipom Carem, a onda su se žestoko sukobili.

- Dalila, kakav je tebi osećaj kada sediš preko puta Filipa - pitao je voditelj.

- Dosta sam situacija preživela, a nisam bila svesna kad sam izašla. Nije me zanimalo šta se dešavalo u "Zadruzi". I onda je krenulo da se dešava sve što se dešavalo i kada sam došla kući i odgledala, ja sam samo rekla: "Je l' si imala ti oči i uši? Šta si sebi dopustila?". Rekla sam da nije to to i nije bilo vredno apsolutno ičega, ali isto tako nisam neko ko se kaje. Sportske pozdrave možeš imati sa nekim ko nije povredio ni tebe ni tvoju porodicu, nego ste na terenu. Ne, neću mu nikada moći oprostiti, drago mi je da razmišlja u pravcu da mi neće pružiti ruku, jer mu nikada ne bih uzvratila - rekla je Dragojevićka u emisiji "Narod pita".

- Da budem iskren. Ti šlageri mogu da prođu kod nekih njenih papaka, to kod mene, vidi...Ti znaš da sam ja streptomicin za sve te budale iz rijaltija, a kamoli Dalilu. Mi smo svesni bili tih scena, gledali smo ih i u "Zadruzi", a i mi zajedno. Sve ovo napolju što radi, alkohol, izlasci - ubacio se Car.

foto: Printscreen/Pink

- Da, jesi me prekidao! Nek se brinu oni sa koga oni skaču, pa se brinu na koga Dalila skače. Gde oni skaču i kuda? A pitanje je na kakve profile skaču. Mene su tvoji uhodili - dodala je Dalila.

- Ja pričam o tebi, da si me ti uhodila - rekao je Car.

- Dajte mi dokaz da sam ja nekoga uhodila. Ovaj dečko je kod mene blokiram od dana kad smo raskinuli. Ja od kad sam izašla, znaš koloiko je uvreda izneto na moj račun - drala se Dalila.

- Rekao sam joj da ode. Posle toga je bilo pretnji, ja sam snimio - rekao je Car.

- Od dana kada je Dalila otišla od Filipa, nije dobio ni jednu poruku. On je meni slao poruke navodno jer je čuo da sam loše. Ma*š klošaru, zaboravi ovaj broj! Ti si za mene dno dna! Ne samo on, nego većina kada im daju aplauz kada neko priča loše o meni, a oni pomisle da idu u visine jer su mene ponizili. Dalila je za vas sve izmislila svet, za mene ste vi niko i ništa. Nema za šta ker da vas ujede. Pare što ste zaradili potrošili ste na prostitutke, na taj kriminal, a ljudi na splavu im samo lupe ćuške. Znaš šta su radili u Hrvatskoj? - rekla je Dalila.

foto: Printscreen/Pink

- Kako ako se ona ne bavi mojim životom i ne uhodi me, zna sve - rekao je Car.

- Ne postoji naša zajednička grupa koju ja pratim, blokirani su - urlala je Dragojevićka.

- Šta se imaš izvinjavati, vrati im pare koje si im uzela...Živi na korist, da da onu stvar kako bi joj kupili roleks. To su moralne nakaze današnjeg društva. Ona je plakala zbog svog oca, a nije provela dva dana sve zajedno sa ocem - rekao je Car.

- Bitno je da nikada nismo obijali kioske, vaćarili žene za pare i ostalo. Ja nikome novac nisam otela, nego sam dobila na poklon. Crikvenica nije velika, Opatija, Rijeka, imamo mi mnogo momaka koji mnogo znaju o tim starosedeocima iz Crikvenice - rekla je Dalila.

- Hoćeš se ugasiti, šta si se uspal**a toliko - rekao je Car.

- On je blokiran, Dejan je blokiran, šta će mi - rekla je Dalila.

- Zna se ko ima lažne profile... - rekao je CAr.

- Čovek nema vozačku, pa hoće meni nešto da kaže. Koliko sam ih promenila, ja sam sebi obezbedila bar nešto - rekla je Dalila

- Ja što obezbedim, ne moram da slikam. Čime se baviš? Kako zarađuješ - pitao je Car.

- Uživam u životu, zaradila sam dovoljno - rekla je Dalila.

- Čeka nekog Gringa da je negde odveze, da mu da onu stvar - rekao je Filip.