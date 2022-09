"POSTOJI RAZLOG ZAŠTO DALILA NE VRAĆA SVOJE PREZIME": Dejan šokirao izjavom, otkrio detalje RAZVODA sa Mujićevom, pa je potkačio

Dejan Dragojević otvoreno je progovorio o navodima da se razvod sa Dalilom Dragojević iz nekih razloga prolongira, njenim provokacijama i priznao da li mu smeta što bivša surpuga i dalje koristi njegovo prezime, ali i kakav odnos ima sa trenutnom partnerkom, Aleksandrom Nikolić.

Dejane, ono što moramo prvo da te pitamo jeste vezano za razvod sa Dalilom, koji još uvek nije konačan. Kada se to spomenulo u emisiji, rekao si da odmah šalješ poruku Davidu. Je l' ste se čuli?

- Jesmo, David je hteo da se ukluči u program i da direktno kaže iz prve ruke šta se dešavalo i zašto je situacija takva kakva je, ali ja sam mu rekao da nema potrebe za tim. Zašto bismo se mi pravdali za bilo šta? Tako da mislim da je dovoljno da kažem to što će se uraditi - uradiće se. David je u kontaktu sa advokatom, on zna više o tome, cela priča kasni zbog suda, ja sad da nešto previše pričam - neću. David je to hteo, ali šta ima bilo kome da se pravda... Ljudima koji to namerno traže? Biće sve to kako treba.

foto: Printscreen/Premijera

Šta se dešava sa Dalilinim prezimenom? Rekao si da , ako ne bude povukla tvoje prezime sa društvenim mreža, to će biti "milom ili silom", u smislu da da ćeš je tužiti. Hoće li do toga zaista doći?

- Ja sam rekao: "Sve će dešavati kako treba". Međutim, neka gledateljka se jednom uključila i prokomentarisala oko tog prezimena, gde sam se stvarno zapitao šta se tu dešava. Realno, ja sam tu u prednosti, ali za sve postoji razlog, pa i za to što se prezime ne vraća. Iskreno, to nije nešto što mene boli, ja o tome i ne razmišljam. Ne cimam se oko toga i ne želim da tražim koji je razlog. Meni je bitno da sam ja čist u celoj to priči, da nemam repove u glavi i da moja ljubav prema Aleksandri nije ograničena zbog toga, tako da ja sam skroz fleksibilan što se tiče mog novog ljubavnog odnosa. Nemam neka gušenja, a što se tiče ove priče oko razvoda - to će se završiti, rijaliti je završen pre mesec i po dana, ja sam na televiziji non-stop, tako da jedva čekam da počne nova sezona. Obećao sam Darku Tanasijeviću da ću ga voditi kod Karamujića, a ja sve što obećavam, to ispunim, samo da sve dođe na svoje.

foto: Printscreen

- Nemam vremena! Ljudi misle da sve mogu da postignem, i da pokrenem biznis, i da se razvedem, i da kupim auto, da putujem, da kupim auto, da sam na letovanju, da idem kod Aleks, da je ona kod mene, da kupim stan... Ne mogu! Jedino da se teleportujem.

foto: Printscreen/Premijera

Kada smo pričali sa Dalilom pre emisije, pitali smo je da izabere pored koga će da sedne - pored tebe ili Filipa Cara. Ona je odabrala tebe, jer se vodila rečenicom "da od dva zla, bira veće". Kako to komentarišeš?

- Nemam pojma, to je provokacija. Ima li potrebe da odgovaram na provokacije? Ljudi traže to, zašto im davati baš ono što traže. Pritom, to je nešto bezveze, može samo da me stavi u neku nezahvalnu sitaciju, da se iznerviram, a zašto bih to radio sebi?

foto: Printscreen/Narod pita

Kakav je tvoj odnos sa Aleksandrom? Ništa se nije promenilo?

- Ništa se nije promenilo! Izvadila je konce, usne joj se vraćaju u normalu, stvarno su joj lepa usta! Baš sam je pitao: "Što si to radila, majke ti, imaš svoja lepa usta, zar ti je to trebalo", ali znate kako to ide, dođe Pera, Mika, Žika, pa pričaju svašta... Njenoj majci Slovenki je isto drago, ali bilo joj je malo teško ovih dana, Aleksandra je bila kod kuće, nije mogla lepo ni da priča, bila je sva natečena, mogu zamisliti kako je videti svoje dete u tom stanju. Ni meni nije bilo svejedno, a kamoli njoj kao majci.

Kurir.rs/Pink.rs

