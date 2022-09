DALILA JE SMEŠNA PRIČA, SA NJOM MOGU KAKO HOCU: Car žešće PONIZIO Dragojevićku, spomenuo i njenog dečka a tek šta je rekao za Maju

Filip Car se oglasio i otvoreno progovorio o glasovnim porukama, koje je njegova bivša devojka, Dalila Dragojević, pustila uživo u emisiji, ali se takođe i se osvrnuo na odnos sa Majom Marinković, svađu sa Lepim Mićom i eksplicitnim snimcima sa Deniz Dejm.

Dalila je objavila vaše prepiske i glasovnu poruku, koju si joj poručio preko Zole. O čemu se tu zapravo radi, zašto joj nisi sam napisao poruku, već si joj istu slao preko druga?

Zato što sam tada promenio broj i nisam hteo... Ma, to je bilo možda dan-dva nakon raskida, ona je meni slala neke pretnje preko "Vajbera" zbog tog prekida veze, ne bih voleo to da iznosim u javnost, imam svašta u telefonu, neke njene pozive, ali meni je to smešno. To je bilo sve nakon našeg raskida, ona zna kako je pokušavala na sve načine da stupi sa mnom u kontakt, ali sad više nije ni bitno. Ne zanima me ona, uhvatila se te jedne prepiske, ja znam dobro ko je ona, šta radi i kakvim stvarima se bavi, kakva je kao žena... Ja u toj poruci ne vidim ništa strašno, smešna priča.

Šta misliš, kako je Dalila reagovala na tvoje snimke sa Deniz Dejm, u kojem je ona potpuno naga?

Znaš kako, Dalila se vrlo čudno ponaša, kaže da je u vezi, a valjda se devojke kada su u vezi, ponašaju malo drugačije. Trebalo bi biti malo ozbiljnija, došla je u emisiju i odmah na početku podbada Dejana i traži kontakt očima sa mnom, pa se smeje... Ali čim se ona tako zaigra, odmah joj žustro pokažem gde joj je mesto i da je malo rashladnim. Dalila je smešna priča s kojom ja mogu kako god hoću, a moj izbor je da ne želim nikako. Momka s kojim je u vezi ne poznajem, niti me nešto specijalno zanima. Želim joj svu sreću i da bar prema jednom partneru bude malo ozbiljnija devojka i da se ne ponaša kao razuzdana.

Da li misliš da bi ona bila spremna da ostavi Luka, kada bi joj ti rekao na kraju emisije da krene sa tobom? Misliš li da imaš još uvek uticaj na nju?

Ah, pa ne znam koga bi ostavila i na šta bi bila spremna... Mislim da mnoge stvari radi zato što je bila povređena u tom odnosu i što se završilo kako se završilo, pogubila se u svemu tome. Mislim da joj nije bilo potrebno da bude toliko povezivana sa toliko muškaraca po izlasku, i to sa muškarcima koji su bili u priči sa mnogim devojkama.

Da li misliš da je Dalila Luki samo još jedna recka?

Neću ulazitu u to. Kažem da momka ne poznajem, možda je dečko stvarno u ozbiljnoj vezi s njom i ima ozbiljne namere, ne znam... Mene da pitaš, svi smo po izlasku trebali da se ponašamo drugačije, da se posvetimo sebi i svojim porodicama, ali Bože moj, to je opet njen život. Nećemo više ni imati emisije u kojima ćemo zajedno gostovati i nemam više želje da pričam bilo šta o njoj.

Uskoro slaviš rođendan, a ti i Lepi Mića ste nedavno imali raspravu oko toga. On je između ostalog izjavio da će se na tom slavlju pojaviti i Dalila.

Iz zezancije sam objavio taj famozni "stori" vezan za Miću, bila je priča oko tih rođendana. On je došao na rođendan kod Dalile i onda je, onako, MIća k'o Mića, bez dlake na jeziku rekao sve kako stvari stoje i koliko ljudi pokušavaju lažno da predstave neke stvari, u vezi tog nekog glamura... Ja volim rasrpave sa Mićom, znam na čemu sam s njim, bolje mi je da imam takav odnos sa njim kakav imam, nego sa nekim drugim zadrugarima, bilo je tu i šale... Drage volje bih ga pozvao na rođendan, ali znam da ulazi u "Zadruzi". Što se tiče Dalile, naravno da ne može da bude gost ni na jednom mom slavlju niti u moj blizini, to je njoj davnih dana stavljeno do znanja.

Da li si se čuo ili video sa Majom Marinković?

Ne, ne. Sa Majom nemam nikakav kontatk, kao i sa Dalilom. Želim joj sve najbolje, za mene je ta priča završena. Više puta sam se nanovo upuštao u neke odnose i sa jednom i sa drugom, ali sam stavio sam tačku na sve to - zaključuje Filip Car,

