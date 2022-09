OVO SU SVE PROMENE U ZADRUZI 6! Rijaliti puna novina, evo šta će se PROMENITI na imanju u Šimanovcima, Mitrović otkrio SVE!

Večeras počinje Zadruga 6, a učesnici nove sezone za nekoliko sati će se upoznati sa novinama, koje do sada nisu važile na ovom imanju.

O tome šta očekuje zadrugare, ali i publiku govorio je Željko Mitrović pa otkrio o kakvim novitetima je reč.

- Ono što ja očekujem, jeste to da gledaoci budu veoma zadovoljni sa pre svega novinama koje ćemo u ovoj sezoni imati u značajnim količinama. Došli smo do nekakvih saznanja, primenili smo ih i napravili smo krupne promene. Krupne promene se pre svega odnose na interaktivnost i veće učestvovanje gledalaca. Proširili smo ceo projekat i građevinski, pa i kuću u kojoj zadrugari spavaju, tako da će u tom novom delu kuće zapravo spavati vođa, koji će kontrolisati ukućane, neće više biti izdvojeni i spavati u hotelu. Ono što je bitno, vođa će davati pet zadataka nedeljno, od kojih će Veliki šef birati samo dva zadatka u nedelji, a tri će birati gledaoci. Da li će snimati pozorišnu predstavu ili će snimati epizodu interaktivne serije, to ćemo videti, to zavisi od gledalaca, ali će oni davati zadrugarima šta da rade! Smanjujemo malo ingirencije i nadležnosti Velikog šefa, a dajemo ih više gledaocima, prosto ovo i jeste program koji postojki zbog njih - priča Mitrović.

foto: Nemanja Nikolić, Shutterstock

Kako dalje navodi, od deset predviđenih, odnosno ponuđenih novih kandidata, gledaoci će birati jednog od deset koji će ulaziti jednom mesečno, tako da je i to jedna velika novina.

- Imaćemo i nekih izmena oko njihovog šopinga, sve je oko nas poskupelo, pa moraće i njihova radnja. Više neće dobijati 2.000, 3.000 i 4.000 dinara nedeljno, već će dobijati 3.000, 4.000 i 5.000 dinara nedeljno. Tako da ćemo se truditi da u ukupnom sadraju mnogo više uključimo gledaoce, jer kao što sam rekao, ovaj program postoji zbog njih i bila bi šteta da ne budu nosioci glavnih odluka - zaključuje Željko Mitrović.

Kurir.rs/Pink.rs

