"DEVOJKE IZ ZADRUGE SU ZA JEDNU NOĆ"! Novi zadrugar žestoko opleo po Maji Marinković, a onda spomenuo Dalilu: ZNAM DOSTA O NJOJ!

Bilala Brajlovića, poznati kao Lil Broks ulazi večeras u Zadrugu 6, a pred ulazak je šokirao izjavom.

On je pred početak rijalitija žestoko opleo po Maji Marinković i sugrađanki Dalili Dragojević, ali i po novoj zadrugarki Aniti.

"Anita je spomenula u intervjuu da sam oluš, nevaspitan i debil, a ovako me zove telefonom da pravimo priče, da nema ništa protiv mene. Ja sam nju u wc-u odbio, ide od momka do momka da bi nešto radila. Ona je htela poljubac od mene. Aniti ću sve reći u lice. Maja Marinković mi nije okej, gde će ona biti okej. Pola Beograda zna kakva je. Devojke iz Zadruge su za jednu noć, gde će dobra devojka ući u Zadrugu. Ja se već izdvajam, idem do pobede. Dalila nam je oblatila obraz, znam dosta privatno o njoj pošto sam iz Sarajeva biće prilike", rekao je on.

