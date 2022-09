BIVŠI MUŽ VIKI MITROVIĆ UŠAO U ZADRUGU 6! ROBERT BEZ DLAKE NA JEZIKU: Raskrinkaću je, čuli smo se! Objasniću narodu šta je ISTINA

Robert Mitrović (24), bivši muž Viktorije Mitrović, ušao je u "Zadrugu 6" i na početku otkrio šta se od njega može očekivati.

"Dobijao sam razne pretnje. Ulazim da isteram pravdu, ako Viki ulazi meni to ne predstavlja problem. Ja ću je razotkriti. Možda jesam malo ženomrzac. Seks ne može da se dogodi, imam dete, ne bih voleo da to vidi", rekao je on.

foto: Printscreen/Pink

"Viktorija zna da ulazim, čuli smo se. Nije htela da mi da da se vidim sa detetom. Pre tri meseca sam se video sa detetom, a Viktorija izmišlja stvari. Ne želi da dobijem starateljstvo. Ona nije brižna majka. Ja hoću da objasnim narodu. Ona je izvodila stvari iz priče, delimično je istina", kazao je Robert.

foto: Printscreen/Pink TV

"Kakav god bio brak, dete treba da ima ljubav oba roditelja. Deca su proizvod ljubavi para, a ne plen za argumente", pričao je Lepi Mića.

Kurir.rs/K.Đ.

Bonus video:

03:00 Ša ulazi u Zadrugu 6