"ZA ŠTA ČOVEK DA TE UHVATI, A DA TI NE OTPADNE?" Kristijan stavio zadrugarku na STUB SRAMA zbog operacija, nije je štedeo!

Dok su ostali zadrugari spavali u sobi, Kristijan Golubović, Robert Mitrović, Danijel Denić, Tamara Ćosić i Snežana Bogdanović pričali su o estetskim korekcijama.

- Ne mogu da budu kao klozetska šolja beli zubi, zamisli da imam zube kao utikač. Da li je to prirodno? To ni konj nema, a ne žena - rekao je Kristijan.

- Imam 7,8 tetovaža - rekla je Snežana.

- Šta si ti, starleta ili? Stereotipne su mi sa ovim ustima, trepavicama. Jel ti to nadogradnja? Za šta čovek da te uhvati, a da ne otpadne? - pitao je Kristijan.

- Obična devojka - odgovorila mu je Snežana.

- Da li imaš ti svoje dlake? - pitao je Kristijan.

- Nemam, skidala sam ih pre mesec dana i onda je to zato sve svetlije i svetlije. Popravim ih četkicama. Hoćuz skroz da ih skinem i da stavim da budu prirodnije, svetlije - rekla je Snežana.

- Moja drugarica je zavisna, 25 puta je uspavljivali. Te male sise, te sa strane. Kad je skineš to padne, to kožu oteđava, ali bitno je lkad ih nabije da je to do ovde - rekao je Kristijan.

