"BIO SI SA NAJLEPŠOM ŽENOM, KSENIJOM PAJČIN!" Lepi Mića posavetovao Zvezdana Slavnića da ispriča svoju ŽIVOTNU PRIČU

Lepi Mića kao ovonedeljni vođa delio je budžete cimerima za crnim stolom i davao svoj sud o njima.

Kada je stigao do Zvezdana Slavnića, posavetovao ga je da ispriča svoju životnu priču.

foto: Printscreen

- Ovde momak koji je u ludo vreme bio u vezi sa najlepšom devojkom u to vreme, pokojnom Ksenijom Pajčin. Izdešavale su se neke stvari, to je njegov život i njegova lična priča. Ja njega poznajem i on je dobar prijatelj mojih dobrih prijatelja. Njegov otac je živa legenda Srpske košarke, koji nas prati godinama i uvek je uz nas. Ja o Zvezdanu ne bih pričao, on će da ispriča na način na koji smatra. Ova sezona "Zadruge" je skupila ljude koji imaju životne priče. Zvezdane, drago mi je da si ušao i svestan si da će biti pitanja koja će tražiti od tebe mnogo stvari i treba da ispričaš pravu isitinu - govorio je Mića.

- Način na koji se stvarno desilo - dodao je on.

- Mnogi tad ovde nisi bili ni rođeni, ali ti si tu među nama. Dovoljno je tvoje ilegale, treba da uđeš u priču - porčuio je Mića, aludirajući na ubistvo koje je Slavnić počinio.

Kurir.rs

Bonus video:

00:33 Nole delio hiljadarke na venčanju brata Đorđa i Saške Veselinov