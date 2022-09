PROCURILA PREPISKA VIKI MITROVIĆ I BIVŠEG MUŽA: Zadrugarka PRIZNALA da je namestila silovanje svešteniku za 35.000 €?!

Viktorija Mitrović navodno je priznala u prepisci s bivšim mužem da je lagala o svešteniku.

Robert Mitrović izneo je niz optužbi na račun bivše supruge Viktorije Viki Mitrović, između ostalog da je navodno lagala da ju je svešetenik silovao, kao i da je dobila pare zbog toga što je čoveku namestila zatvor, o čemu je Republika prva pisala.

Podsetimo, mi smo došli u posed prepiski između Viki i Roberta, gde on navodi da je namestila nekom čoveku zatvor i njenu potvrdu toga, kao i da joj na račun leže 35.000 evra.

foto: Printscreen/Instagram

"Pa dobro, ali slučaj je rešen u moju korist", navodno je napisala Viktorija. "On te nije j*bao. Smestila si", zaključio je sagovornik.

"I ležu mi 35.000 evra", navodno je otkrila bivša zadrugarka.

Podsetimo, Robert je pred svim zadrugarima i milionima gledalaca otkrio da mu se Viki poverila da je izmislila priču o silovanju.

- Jedno veče, kada smo legli, rekla mi je da je imlaa nekog dečka koji je bio dosta starije od nje. Ona je imala 12 godina, a on je bio nešto duplo stariji od nje. Ona je meni to lično rekla, ne mogu ništa da tvrdim! Ona je meni to rekla... Niko to nije znao, rekla je samo tetki i to posle dva meseca. Baba i deda su rešili da optuže sveštenika da bi uzele ogromnu materijalnu nadoknadu. Ja sam imao i te poruke, u kome je sve to pisala, imam dokaz oko toga. Sveštenik je ležao u zatvoru pet godina, valjda ne bi toliko da je to istina. Kada sam jednom prilikom došao da vidim dete, svi su izašli na ulicu i pitali su me pa gde sa njom baš da imam ćerku... Ne zbog nje, nego zbog babe i dede koji su takvi. Niko od tih ljudi ne veruje da je sveštenik to uradio... Ja sa druge strane, zbog svega što sam doživeo, nekako verujem da ona nije silovana... Videli ste kako se ona ponaša prema muškarcima.

foto: Ana Paunković, Nemanja Nikolić

Viktorija mu nije ostala dužna i odmah je sve demantovala, preteći i tužbom.

- Čula sam sve što je rekao. Za budale nemam komentara, neću da mu dajem na važnosti. Moji advokati sve slušaju, uzimaju materijal, a on samo neka pljuje - rekla je Viki na početku.

- Ako je to istina, kako se onda sada ne plaši, kada to priča na televiziji? Ko je, bre, njemu pretio? Ja da sam mu to rekla, a da se on stvarno plaši, pa ne bi sada ušao u "Zadrugu" i to pričao, a zna da mu je četvoro dece napolju... A priča o nekom gepekovanju. To su jeftine, niskobudžetne priče, iz aviona se sve vidi. Rekla sam ja da će on u prvih par dana pokazati ko je i šta je. Budala najobičnija, hoće da ostane, hoće promociju preko mene.

kurir.rs/republika.rs

Bonus video:

02:45 UŽIVO! POČELA JE POSLEDNJA ZADRUGA: Vatromet osvetlio nebo iznad Bele kuće, a prva se u rijalitiju pojavila ONA! (KURIR TV)