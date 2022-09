BIO SAM U KANDŽAMA DROGE I ALKOHOLA! Petrući otkrio JEZIVE DETALJE iz ŽIVOTA, evo šta kaže o noći kada je BRUTALNO PREBIJEN! VIDEO

Pevač Marko Petrušević Petrući u pretresu sa Milanom Miloševićem otkrio je neke manje poznate detalje iz svog života.

On je otvorio dušu i ispričao za crnim stolom sa čime se sve borio.

Pevač i sin legendarnog komičara Branislava Petruševića Petrućija na početku svog izlaganja pokazivao je uzdržanost i znake nervoze, ali ipak je smogao snage i izneo neke stvari na čistac. On se osvrnuo da je neko vreme dugo vodio bitku sa porocima, koje dugo nije mogao da ostavi.

Na Miloševićevo pitanje kako da tako jedan vokal sebe dovede do sunovrata Marko je rekao:

- To je sve život, u životu je sve moguće. Ja jesam pevao i dobro zarađivao od toga, ali poroci su me u tom trenutku uzeli pod svoje - rekao je on.

Zatim je nastavio sa izlaganjem i to jako opasnom pričom, jezivom i kao iz akcionih filmova. Tome je prethodilo Milanovo pitanje da ispriča taj događaj na šta se Petrući mnogo snebivao, ali je ipak počeo sa pričom:

- Nedugo nakon mog izlaska iz Zadruge 2, moj otac je preminuo. To je bio težak udarac za mene i moju porordicu. Svi znaju kakav je Petrući bio čovek i komičar - rekao je on.

Petrući je nastavio i otpočeo tešku temu o tome kako je neko vreme pobegao od kuće da bi zaštitio majku od ljudi iz kriminalnog miljea sa kojima je imao velikih problema. Naime Marko je sa svojim drugovima iz kraja pretukao tu ekipu. Oni nisu zaboravili i nakon par godina su lupali na Markova vrata, u tom trenutku bio je sa majkom, napali su ga sekirom, buzdovanom i štanglom.

- Razvalili su vrata mog doma i napali me. Odgurnuo sam majku da bih je zaštitio, jedan me je napao i udario sekirom po glavi, tupim delom, drugi je krenuo nekom štanglom na mene, treći neki buzdovanom. Bio sam sav u lokvi krvi! Ma jeziva priča! Glupo je što sam ispričao! Sad sam u redu sa njima, jedan je na robiji zbog ubistva - rekao je on.

Na pitanje šta se desilo sa njegovom muzičkom karijerom, zašto beži od pevanja, Petrući je rekao sledeće:

- Muka mi je, gadi mi se šoubiznis! Ja sam običan čovek iz naroda, u estradi ima puno foliranata. Smorilo me i da radim građevinu, te da me oni buzdovani pitaju da li sam onaj pevač iz Pinkovih zvezda? Više sam prso totalno, te sam upao u kandže droge i alkoholizma. Tad se čovek ulenji i mrzi te da bilo šta radiš. Taman pre mog ulaska u Zadrugu 6 krenuo sam sa svirkama i dobio motivaciju i eto odlučim se da uđem u Zadrugu 6 - rekao je on.

