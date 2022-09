BILAL ODVEO SLOVENKU U KREVET, A SAD OTVORIO DUŠU: Ja sam LOŠ MOMAK, valjda je neču POVREDITI! Sviđa mi se ona koja ima priču OVDE

Bilal Brajlović, Lil Bronks, stigao je u Rajski vrt kako bi pričao o svom odnosu sa cimerima u rijalitiju.

On je prokomentarisao svoj odnos sa Uršom Škofic sa kojom je bio intiman.

foto: Printscreen/Zadruga

- Meni je do sada super, sve mi se sviđa. Malo sam se postideo jer si me zvao. Moram ti reći da mi se od devojkama Urša najviše dopala, a ne znam kako da se ponašam u toj priči. Imamo nešto, videćemo to još. Ima svega ovde. Iskreno meni se jako dopada devojka koja već ima priču sa trećom osobom, samo da naglasim da to nije Anita, ja ne bih sebi dozvolio da budem sa devojkom koja nema gram inteligencije. Možda je ona dobra, ali su postupci loše. Ima listu od sedam momaka sa kojima bi bila - rekao je Bilal pa je nastavio da priča o Urši:

foto: Printscreen/Zadruga

- Ona je prefina devojka, ja moram sa njom da budem fin, a da ćemo biti zajedno ne znam. Ja moram da kažem da sam ja loš momak i nadam se da je neću povrediti - rekao je Bronks.

Kurir.rs/K.Đ.

