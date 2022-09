DEJANA DRAGOJEVIĆA FANOVI ZATRPAVAJU POKLONIMA! Svi znaju da su ga oni poslali na LETOVANJE, ali to je samo SITNICA!

Pobednik "Zadruge 5" Dejan Dragojević često ponosno ističe da postoji mnogo ljudi koji ga vole i podržavaju. Sada je otkrio šta je sve dobio od obožavateljki u poslednje vreme.

- Dobio sam letovanje, dron, sat, kameru. Ja sam njima rekao da meni to stvarno ne treba, ali one se vređaju ako ja to ne prihvatim - istakao je on.

foto: Printscreen/Premijera

- Često u mamin lokal pošalju poklone i šta ja u tom momentu da radim, da bacim, ne pada mi na pamet. Hteli su kola da mi kupe, ali ja to stvarno ne mogu da prihvatim, to su već ozbiljne stvari - dodao je on.

foto: Printscreen/Instagram

Podsetimo, Dragojević je posle posle pobede u Zadruzi otkrio da su njega i njegovu devojku Aleksandru Nikolić fanovi poslali na more, kao i da su im dali novac.

- Dobijamo i skupe i jeftine poklone. Nije nam važno kakvi su darovi, bitno je da su od srca. Poklanjaju nam plišane igračke, slatkiše, garderobu... Ni sam ne znam šta sve dobijamo, odjednom nam stigne gomila poklona. Puno mi je srce kada vidim koliko nas vole. To je dokaz da su, i pored grešaka koje smo napravili, uvideli da smo dobri ljudi - rekao je Dragojević, a Nikolićeva dodaje da joj fanovi daju vetar u leđa.

Kurir.rs/Alo

