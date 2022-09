PALE PRVE SUZE ZBOG LJUBAVI U ZADRUZI 6! Milica Veselinović zakukala na sav glas zbog Stanijinog bivšeg, a onda se desio PREOKRET!

Milica Veselinović se slomila nakon emisije "Pitanja gledalaca" zbog toga što joj Marko Marković i dalje nije priznao simpatije. Otišla je da priča sa Aleksandrom Nikolić i u jednom trenutku je počela da plače.

- Ako ne može da se odluči, šta će ti takav? - pitala je Aleks.

- Nisam htela da brzam kao prošle godine, možda zbog tog straha izgubim nešto što bi bilo lepo. A šta ako ga opet isp*šim? - dodala je Milica.

- Ti meni nisi za vezu u rijalitiju. Nisam za to. Ali ako ti je već stalo do toga da budeš sa njim, odeš i kažeš mu to - poručila je Nikolićeva.

U jednom trenutku, Milica je pozvala Marka da prošetaju, ali on to nije želeo, već je rekao da mora da se istušira.

- Ja sam plakala. Znam da ću na kraju ja jedina da ga isp*šim. Krivo mi je. Ja uvek nalazim grešku u sebi - priznala je Milica.

- Da li si ti ozbiljna? - pitao je Marko.

- Ja sam ta koja nema nijedan loš postupak između tebe i mene. Tražim ti da prošetamo, ti nećeš - dodala je Veselinovićeva.

foto: Printscreen/Zadruga

Veselinovićeva ga je povela u mrak i tražila je neki štek.

- Zašto nećeš da veruješ u neke stvari koje su očigledne? Iskrena sam, zaklela sam ti se u brata. Nemam rijaliti, kod mene to nije u pitanju kad se radi o tebi - govorila je Milica.

- Jesi sigurna? - pitao je Marko.

- 100%. Jako se ružno ponašaš, zamisli da se ja ponašam kao ti - nastavila je Veselinović.

- Da uđeš u ovu glavu 15 minuta, pa da vidiš - dodao je Marković.

- Marko je ušao u Belu kuću, a Milica je naskočila na njega.

- I mogao bi da me nosiš, nisi to nikad uradio. Osećam se kao majmunče - pričala je Milica, pa krenula da ga prati:

- Ja sad idem sa tobom i kad p*škiš i kad kakiš. Čekaću te celog života... Šalim se - nastavila je Milica.

Kurir.rs/M.M.

