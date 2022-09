"DA JE ZAKASNILA POLA SATA, UMRLA BI" Milica Kemez o sestrinom gubitku bebe, otkrila JEZIVE DETALJE traume

Prethodne noći, u toku emisije sa Milanom Miloševićem, kao bomba odjeknukla je vest o gubitku bebe Adama Đoganija i Mirele Kemez. Ljubavni par nikada nije govorio o svom odnosu, a o ovoj tajni sve do protekle noći, ništa se nije znalo.

Adam je progovorio o teškim trenucima veze sa Mirelom, inače sestrom Milice Kemez, koja se oglasila ovih povodom i objasnila šta se sve dešavalo tokom traumatičnog iskustva ali i otkrila da niko od njegove porodice nije bio podrška. Milicom Kemez, koja je jedva progovorila o ovoj potresnoj temi za nju i njenu sestru.

"Saznala sam za to u oči superfinala Zadruge 4, to je za mene ogroman gubitak bio. Sve vreme je pokušavala da zadrži trudnoću, jednostavno je bilo nemoguće. Dobila je unutrašnje krvarenje za koje je saznala slučajno, na kontroli preko ultrazvuka, gde se sve crnelo i gde je hitno operisana. Da je zakasnila samo pola sata, umrla bi. On i niko od njegovih nije bio uz nju, podršku nije imala. Toliko imam da kažem to tome", izjavila je Milica.

