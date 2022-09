"MRTVA PIJANA I DROGIRANA IŠLA KOD BORE POSLE SPLAVA I TO NE SAMA" Bivši dečko Miljane Kulić osuo paljbu po Sanji Grujić! (VIDEO)

Danijel Višić i Sanja Grujić ponovo su se posvađali za Crnim stolom rijalitija, a ovaj put je bivši dečko Miljane Kulić izneo nepoznate detalje.

Naime, on tvrdi da je Sanja devojka lakog morala, kao i da ima dokaze.

- Osoba koja se za jedno veče kr*sne sa dečkom, sutra kao da ništa nije bilo, nema pravo ništa da mi priča - rekao je Danijel.

foto: Printscreen/Zadruga

- To što sam ja takva devojka, to je jedna tema, sada su oni akteri i mogu da kažem šta je ispravno, a šta ne. Da, za mene je rijaliti prostitucija kad uđeš i izmisliš da si polno opštila sa oženjenim čovekom kad si imala 14 godina, ispadneš posle nedelju dana i kažeš da si izmislila to. Danijel je predstavio da mu je simpatija Miljana Kulić, simulirao odnose sa njom. Onda uđu zajedno, glume da su u vezi, na kraju se razdvoje jer im se sviđaju drugi ljudi. Koristili su jedno drugo zarad opstanka. To je rijaliti prostitucija - ustala je Sanja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ne znam ko prodaje svoje telo u Novom Pazaru - odbrusila je Bakša.

- Možda je ovo moja rijaliti prostitucija ovde, ti si prostitutka napolju, imam dokaz za to. Isto, Mimas joj je bila najbolja drugarica, a Sanja se ovog leta j*bala sa Borom. Nek se oglasi on - dodao je Višić.

- Rekla-kazala, na ove priče ne padam, može svako da kaže bilo šta - rekla je Sanja.

- Posle splava je otišla mrtva drogirana i pijana kod Bore. Ona, Bora, još jedna bivša zadrugarka i bivši zadrugar. Bila je ona i još neke osobe. Neka se javi Bora i nek kaže da li ja lažem. Nek se javi i Bora i Filip Đukić, i on je bio tu - dodao je Danijel.

