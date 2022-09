SVE JE IGRA?! BUGARIN KONAČNO IZNEO PLANOVE SA MARINKOVIĆEVOM: Ja jednu LUDU imam kod kuće, Maja mora da zna GRANICU! (VIDEO)

Emil Kamenov otvoreno je govorio o odnosu sa Majom Marinković, sa kojom ga svi spajaju već nekoliko dana.

Emil kaže da treba da se zna gde je granica kada je u pitanju njegov odnos sa Majom.

foto: Printscreen YouTube

- Radi me, lepa je devojka, vidim osmeh svoj, lepa je žena. Pričamo, jedemo zajedno, tako je. Prijatno mi je, ali treba da se zna granica. Ja imam ženu i dete, volim svoju ženu i dete, i tužno mi je. Ne mogu da ih izdam, ostavim... Sa Majom sam prijatelj, tako će i biti. Imaćemo osmehe i sve, ali ništa drugo. Žena i dete su mi na prvom mestu, a i ona je premlada, moja žena i ja imamo 41 godinu, Maja 25. Svakog muškarca privlače mlađe i lepše, ali treba da se zna gde je granica. Ja znam svoju ženu, znam zašto može da se naljuti, ali neka gleda i sluša. Ja na televiziji neću napraviti ništa. Maja ima veliku harizmu, mnogo je lepa žena, najlepša u kući... - govorio je Emil.

- Maja je mnogo strastvena, luda, nekad agresivna, takva je... Ja sam dao 12 poena Maji, moja žena ima telo i karakter takav. Imam ludu kod kuće, ne treba mi još jedna. Maja treba malo da smanji to - dodao je Kamenov.

foto: Printscreen/Pink

Da li misliš da se Uroš zaljubio u Maju?

- Pričali smo, on kaže da su samo drugari. Meni ne treba žena, ja je već imam, ja sam došao da se družim, da upoznam nove ljude, ljubav imam u Bugarskoj. Sve je samo šala, u Bugarskoj kažem "majtap" šaljenje. Ništa drugo. Urošu sam dao šest ili sedam, Ivanu sam dao 12 na izboru. To je normalna ocena. Smatram da je Uroš svetska osoba, ne treba da ga interesuje to - rekao je Emil.

Kakvo mišljenje imaš o Aleks?

- Ne znam, ne pričam sa njom. Malo je gorda, to je njen problem, ne moj. Izvinio sam joj se što sam joj rekao da je k*rva. Kristijan je pričao mnogo stvari o njoj, ja znam mnogo takvih žena, ne poznajem je, da mogu da je kritikujem, samo je izašlo iz mene - dodao je Kamenov.

foto: Printscreen YouTube

Kako ti se čini Jelena Golubović? Ivan Marinković?

- Malo je... Treba joj veliki psiholog... Ne mogu ja da pričam sa njom. Dobar je. Kristijan mi je super, priča mi neke stvari, da naučim na nekim njegovim greškama. Tip-top mi je. I želim da kažem svojoj ženi: Sunce, volim te, pozdravi sve u Bugarskoj. Gledaj, opusti se, znaš da si mi u srcu i duši - poručio je Emil.

Kurir.rs

