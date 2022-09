ZADRUGARKE SPREMAJU OSVETU IVANU MARINKOVIĆU: Nastaće haos kada bude saznao, otkrile kada će OVO da urade! (VIDEO)

Rano jutros došlo je do haosa na "Mićinoj igri istine", kad su se zadrugari posvađali oko cigareta.

Tamara Ćosić i Ivana Puzić bile su kivne na Ivana Marinkovića, te su odlučile da ga pokradu.

- Uzeću Marinkoviću onu kutiju cigareta, samo zašto što je bezobrazan. Puši, smeje se i drži kutiju u ruci - rekla je Tamara.

- Samo treba sekund nepažnje, uzećemo mu - dodala je Ivana.

Inače, Ivan Marinković u rijalitiju "Zadruga" govorio je nedavno o Miljani Kulić sa kojom ima sina Željka.

Ivan je rekao kako su ga Kulići dočekali u Nišu, kad je išao da bliže upozna svog sina Željka, a tim povodom se oglasila Marija Kulić.

- Sve je rekao tačno, sem, zbog čega je bila takva Tijanina reakcija. Kao prvo, Tijana neizmerno voli Željka. To je neopisivo koliko je vezana za njega. Nema dana da ga nečim ne iznenadi. Samim tim je i preosetljiva na njega. Jedva je čekala da vidi Željkovu reakciju kad mu kažemo da mu je to tata i pripremali smo ga za njegov dolazak. Miljana ga je pozvala, jer je Željko u to vreme stalno pitao: "Gde je moj tata i kad će da dođe kod mene?". On vidi da po decu u vrtić dolaze i očevi, pa je počeo da ga traži - rekla je Marija.

Kurir.rs/M.M.

Bonus video:

02:55 Ivan Marinković ulazi u zadrugu 6