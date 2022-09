ŠOK TVRDNJE PRIJATELJA: Uroš Čertić s*ksualno napastvovao Staniju u WC?! Starleta se jedva spasla, ispričao detalje JEZIVOG NAPADA

Uroš Ćertić, koji je osuđen na godinu dana kućnog pritvora, navodno je pre nekoliko godina seksualno napastvovao Staniju Dobrojević na jednoj prestoničkoj reviji, zbog čega je dobio batine od momaka iz obezbeđenja.

Kaskader je pre nekoliko večeri pred kamerama nazvao najpoznatiju starletu okarakterisao je kao lošu ribu, koja se zove u šest ujutru, zna se za šta. On je istakao da ona ne može da se poredi s njegovom bivšom Ivanom Stamenković Sindi.

Pozadina cele priče i njegove mržnje jeste navodno zapravo njegova opsednutost starletom. Simpatije i ljubav koju je osećao prema njoj pretvorile su se u veliku mržnju i netrpeljivost, koja kod njega živi i danas, a dokaz je to što je i dalje pominje i ne može da je zaboravi.

- Uroš je sujetan, nikada nije mogao da podnese da ga neka devojka odbije ili, nedajbože, ponizi. Uvek je sve žene gledao s visine i ponižavao ih. Neke su s njim bile i na silu. Jednostavno, nije bilo izbora. Prisiljavao ih je da budu fine prema njemu. On je klasičan napasnik i nema kontrolu kad popije. Tada zna da uradi stvari kojih se kasnije čak i ne seća. Uroš je godinama pokušavao da dođe do Stanije, redovno joj je slao poruke i muvao je na društvenim mrežama. Došao je čak i do njenog broja telefona, pisao joj, a zvao je i sa skrivenih poziva. Ona nikada nije odgovarala, što je njega dodatno naljutilo. Posle je počeo da je vređa i naziva k*ravelom, zbog čega ga je blokirala, a sebi navukla na vrat najvećeg manijaka na svetu. Mržnja koja se u njemu tada razvila bila je nemerljiva i njemu je Stanija postala smrtni neprijatelj. Bila je to kombinacija mržnje i opsesije prema njoj - počinje izvor blizak kaskaderu za Rijaliti dodatak Srpskog telegrafa.

- Prošlo je neko vreme, a Uroš se malo primirio. Nije više pisao Staniji i ona je mislila da više neće da je uznemirava. Ipak, mržnja je i dalje tinjala u njemu. Kad god bi je video u novinama ili na TV počeo bi da je pljuje: "Vidi ovu k*rvetinu raspalu. Ona je mulj ovog društva. Matora je, a nikad neće prestati da se k*rva i ponižava. Ona će mene da odbije", galamio bi on, skoro zapenio od mržnje. Posle nekog vremena sreli su se na reviji koja se održavala u prestonici. Uroš je saznao da će i Stanija da dođe i da će to biti prilika da je vidi i možda porazgovara s njom. Sredio se i namirisao, spreman da je zavede. Ipak, ona ga je ignorisala cele večeri zbog svega što je pre pisao i slao joj uporukama. Ma nije htela da ga pogleda, sklanjala se kad god je bio u blizini. To ga je potpuno naljutilo i razbesnelo - nastavlja izvor blizak učesniku "Zadruge 6" koji otkriva šta se dalje dešavalo i kakav skandal je izbio iste večeri u toaletu prestižnog hotela.

- Ispijao je rakiju za rakijom, mešao je viski i vino. Nikog nije gledao, osim nje. Znao sam da će nešto loše da se odigra. Uroš je samo vrebao momenat da bude nasamo s njom. Video ja kada je krenula do toaleta i pošao za njom. Upao je u ženski toalet i počeo da vređa Staniju: "Tu si, mala, sad ćeš da vidiš šta je muško i ko je Uroš za sve one tvoje f*firiće s kojima se j*beš. Posle mene nećeš hteti nijednog. Bićeš moja na kolenima", govorio joj je on, kako mi je kasnije prepričao. Onda je počeo da je drpa po telu, stiska je i gura u jednu od kabina da je zaključa i napastvuje. Ona je vrištala i plakala na sav glas. Šamarala ga je i grebala po licu i telu. Bio je sav krvav i izgreban, kao da ga je napala besna mačka. Na Stanijinu sreću, neka žena je naletela i videla skandal. Odmah je pozvala obezbeđenje. Upali su unutra i izvukli su pijanog Ćertića. Pošto je bio nasilan, isprebijali su ga. Tako prebijen pobegao je s događaja. Obećao je Staniji da će joj se kad-tad osvetiti. Ona od tada ne želi da čuje njegovo ime.

