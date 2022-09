"TI SI TIP DEVOJKE KAO STANIJA, PECNEŠ GA!" Matora i Maja otvoreno o odnosu sa Markom Markovićem, ona stavila sve karte na sto

Jovana Tomić Matora i Maja Marinković porazgovarale su o odnosu Marka Markovića i Marikovićeve, nakon čega su došle do zaključka.

- Samo je problem, kako ovu malu da sklonimo. Nervira me, kao krpelj je - rekla je Matora.

foto: Printscreen

- Pa dobro, bori se - dodala je Maja.

- Ma, ne bori se ona jer se on njoj sviđa - kazala je Matora.

- Pa ako mu ne odgovara, sam treba da se skloni od njega - kazala je Maja.

foto: Printscreen

- On nije siguran. Oduvao je Anu, Milicu, a nije siguran da li će da bude sa tobom. On da je siguran za Milicu, ne bi se motao oko tebe. Voli tip devojaka, poput tebe, ti si slična Staniji, voli on to. Ti ga malo pecneš, malo oladiš - kazala je Matora.

- Ne igram se sa njim, ali se zezam, prijateljski - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Realno, lep je momak. Ja znam da ti ne bi zbog Stanije, jer ste kao drugarice. Više si sa mnom drugarica, nego sa njom. Samo se gotivite. Pusti me samo te priče - kazala je Matora.

