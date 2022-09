KRISTIJAN PRETUKAO ĆERTIĆA, PA SE OBRATIO TRUDNOJ VERENICI KRISTINI: Nije održao reč koju joj je dao, a evo šta joj je sve PORUČIO

Kristijan Golubović branio je svog simera Adama Labunskog, pa je nasrnuo na Uroša Ćertića.

Tom prilikom ga je bacio na zemlju, šutirao ga je, a Uroš je tražio da izađe napolje pošto mu krvari koleno.

Nakon jezive tuče, Kristijan se obratio svojoj trudnoj verenici Kristini Spalević i izvinio joj se.

- Nemoj da se sikiraš, čekam da vidim šta će biti. Vidi za svadbu i javi da znam da li si dobro, da li si bila na ultrazvuku. Videla si kakva je situacija, malo sam bio nervozan, krivo mi je zbog makedonca. Moje mišljenje je da će mali otići, da neće ostati ovde. Ja prepoznajem taj pogled. Ne znam da li sam postupio dobro, nisam održao reč koju sam ti dao, znaš me, izvini. Nisam imao nameru da te nasikiram. I za manje su me izbacivali, mogu samo da pošalju pismo i da me izbace napolje, rekao je Kristijan između ostalog.

