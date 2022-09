PRVO SUOČAVANJE KRISTIJANA I ĆERTIĆA NAKON JEZIVE TUČE Golubović urnisao Uroša, kaskader ULETEO u studio, a onda se desio ŠOK OBRT

Kristijan Golubović tokom jučerašnjeg dana fizički je nasrnuo na Uroša Ćertića, a sada su se prvi put suočili nakon tuče.

Uroš je na kraju razgovora pružio ruku Kristijanu.

- Reci ti nama, kako se tebi sve čini unazad - pitao je Miljan.

- U ovome do sada što sam gledao, mladi su veoma ambicionzni, čak i sa tim fejk ljubavnim pričama. To će ih možda koštati, ali aktivniji su nego oni raniji. Imamo uvek dežurne govornice, ali je nekako drugačije. Staro i novo krdo, pa je malo pojmanje među nama. Mnogo fejk priča ima zarad tog uspeha u rijalitiju...Da mrzim nekoga, kao što može neko nekoga da maltretira, to ne mogu da shvatim. Ja sam imao priliku da vidim, sretao sam Ša i Taru napolju, ako sam jednu reč pogrešnu rekao njemu, nek me pljune sada. Ja sam znao dva i po, tri meseca dok njima nisu kliknule kocke. Mi smo ovde, ja sam institucija ta i ta, ti si ta i ta i mi se ovde družimo i sukobljavamo...Ušao sam sad u kupatilo, tamo primadone sa veštačkim kosama, izlaze iz ke**re, tamo kilo go**na. Ja ne mogu da obavim nuždu a da ne operem kupatilo - rekao je Kristijan.

- Da se osvrnemo na ono što se desilo juče. Ti se postavljaš prema mladima zaštitnički, da li ti mladi daju sebi za pravo da izazivaju svesno ili nesvesno probleme - pitao je Ša.

- Tako je, mnogi to zloupotrebljavaju. Legitimno je to, ali ne treba preterivati. Na primer, ja sam malu Valentinu korigaovao da ne psuje i ostalo. Pokušavam da je klistiram od uličnog kamenca koji ima, koji je živela. Ja mogu da sedim krivo, ali moram pravo da govorim, ljudi gledaju. Pojednostavi se, pa si linija kraćeg otpora. Kad čujem da jedan mlad momak i devojka kažu: "Ja nisam došao ovde da čistim, pa ovo, pa ono". Pa, za šta si došao? To je špil karata za mešanje - dodao je Kristijan.

- Ja neću da budem partibrejker. Dečko nije u fajtu, pusti ga da peva, pa da se konstruktivno smejemo. Uroš je gost ovde, šta će da kažu: "Maltretirao si onog pevača, šta ti bi?" - rekao je Kristijan.

- Bio si na pola metra na mene i od njega, da li sam ga povukao za kosu - pitao je Uroš.

- Nisam video - rekao je Kristijan.

- Kako bi ti reagovao da ti Jelena prognozira životni vek bebe od dve godine - pitao je Uroš.

- Veoma burno, polio bih je i ja - rekao je Kristijan.

- Da li je muški što je mene "auto" udario sa leđa i pao sam? - pitao je Uroš.

- Što sa leđa? Šta, odbranio bi se? Rekao sam ti sto puta, opomenuo sam te - rekao je Kristijan.

- Šta je bilo sa Marijom i Miljanom - pitao je Uroš.

- Polio sam je jogurtom, ali ne 18 puta...Za šou sve, si**e, polivanja - rekao je Kristijan.

- Tom prilikom, u radio je upala i Jelena Golubović.

- On je meni rekao da neću imati produžetak loze, na šta sam ja to rekla. On je meni rekao sto puta: "J***m ti mrtvu baku". Rekla sam mu da vodi računa o sebi, jer se gresi... - upala je Jelena.

- Jelena prošla si mnogo gore stvari. Ja sam ti dva lavora polio na glavu. Treći put kad si me isprovocirala, ja sam se diskvalifikovao - rekao je Kristijan.

