MAJA MARINKOVIĆ I MARKO MARKOVIĆ PRVI PUT PROGOVORILI O SVOM ODNOSU: Nakon prisnih scena priznali da li između njih ima VARNICA!

Starleta Maja Marinković i bivši dečko Stanije Dobrojević u poslednje vreme sve su prisniji.

Oni su sada prvi put progovorili o svom odnosu u rijalitiju.

- Nama je super, družimo se u izolaciji, samo su nam pčele veliki problem... Pčelica Maja - rekla je Maja.

- Iskren da budem, Maja i ja smo jako dobri drugari. Šta znam? Prijamo jedan drugome. Stvarno smo drugovi - rekao je Marko.

- Više vremena provodiš sa Majom, da li je to što ste potrčci ili su to Milica, Ana i Anita pale u zaborav - pitao je Miljan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Ana mi je drugarica i ne bih voleo da je izgubim kao prijatelja. A Anita, šta znam, tu sam mnogo puta već pričao. Milica, ne znam, i ona se distancirala od mene.

- Je l' Maja bila prva i jedina opcija, pa da si hteo da se malo prošetaš - pitao je Ša.

- Evo mogu ja da kažem malo. Naš odnos tumače pogrešno, ali mi smo stvarno drugari. Mi smo to nazvali kokošinjac, to zvuči odvratno i ružno, ali to zaista jeste tako. Što se mene tiče, ja sam mu stvarno drugarica - rekla je Maja.

foto: Printscreen/Zadruga

- Na početku mi je mi kaže Miljan, njih tri, Maja je Maja i kaže postoji i četvrta osoba. Znaš da sam isto video - rekao je reper.

- Nećemo o tome sada - rekao je Miljan.

- Ja sam rekla, sećate se kad sam dobila pitanje da se odlučim između Emila, Uroša ili Marka. Ja zeleno svetlo nisam dala nikome u tom emotivnom smislu. To što se ja nasmejem, zagrlim, poljubim u obraz, ne znači da imam emocije. Svašta nešto sam proživela letos. Znam da ljudi mene jedva iščekuju u nekoj emotivnoj vezi - rekla je Maja.

- Izaberi između Cice, Jakija i Cakija - rekao je Miljan.

foto: Printscreen/Zadruga

- Cica. Ja mnogo volim i poštujem mog Čorbu i njegovu porodicu - rekla je Maja.

- Mnogo priča je bilo vezano za Emila, da gaji neke emocije. Ti nisi davala povoda i odmah si se isključila iz te priče. Da li si ga isključila iz te drugarske priče - rekao je Ša.

- Nisam iz drugarske. Meni ne bi bio problem da sam ja zagrizla ako je nešto pravo, gotivim ga kao druga, podseća i na Jakija - rekla je Maja.

- Da li bi mogla sebe da vidiš pored Marka - pitao je Miljan.

- Marko je lep i zgodan, to ne može niko da mu ospori, ali smo mi stvarno drugari - rekla je Marinkovićeva.

- Sećaš se da je u "Zadruzi 2" bilo očijukanje, čak smo mi krili da ste se muvakali - rekao je Ša.

- Jesmo. Nema potrebe da neko potencira neke stvari, ja sam iskrena. Volimo da se družimo i ova relacija nam je top - rekla je Maja.

Kurir.rs/M.M.

