UROŠ ĆERTIĆ LUDI OD LABUNSKOG: Glava nas BOLI, dosta više jutarnjeg pevanja! Prekini sa tim! KASKADER OPET ZAPENIO (VIDEO)

Adam Labunski i Uroš Ćertić ne prestaju sa međusobnim uvredama i konfliktima u "Zadruzi 6".

Naime, na pitanje voditelja kakvi su utisci i da li se sve sleglo Adam Labunski je odgovorio:

- Posle kiše dođe Sunce! Mislim da narod sve vidi posle ove torture kroz koju sam prošao od strane dotičnog Uroša Ćertića. Mislim da se to napolju sve vidi i da ljudi itekako imaju mišljenje o svemu. Ja sam u jednom trenutku krenuo da pakujem stvari u želji da napustim Zadrugu i spakovao sam punu kesu sa stvarima dok u jednom trenutku nisam primetio da iste kese nema, te da je završila u smeću - rekao je pevač.

Kad ga je voditelj upitao ko je kesu sa stvarima bacio u smeće, pevač nije imao dilemu da je to uradio Ćertić. Kaskader je povodom toga ustao i izjavio sledeće:

- Posle kiše ne dođe Sunce, nego duga, koju Adam voli. Ne znam šta da kažem, on jednostavno ne prihvata nijednu kritiku. Svi mu kažemo da nas iritira njegovo pevanje u glas u kući. On ima sjajan vokal, ali nas izluđuje i nervira kad konstantno peva po kući. Ja nisam iz svet muzike, ali sam pokušao da mu udelim par saveta kako na pravi način da iskoristi svoju karijeru, on neće da sluša. Mikica Bojanić koji je pevač i iz njegovog sveta mu udeli par saveta i kritika, on još gori i više ljut - rekao je Ćertić i dodao:

- Prestani više sa jutarnjim pevanjem. Mi ovde spavamo jako kratko, svega tri, četri sata i još mi ti fališ da zapevaš u 10 ujutru i da nas probudiš. Ne mogu to više da tolerišem i trpim. Najviše ti zameram ujutru kad zapevaš iz sveg glasa i kad me probudiš. te me posle glava zaboli. Dosta više sa tim! - grmeo je Ćertić na Labunskog.

Podsetimo sukob između Ćertića i Labunskog je kulminirao kada je kaskader pevača počupao za kosu, te nastavio sa provokacijama prema Labunskom i Boži Džonsu, što je navelo Kristijana Golubovića da stane u njihovu zaštitu i da se fizički obračuna sa Urošem.

